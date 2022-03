U intervjuu za VS Voices Bella je priznala da ima problema s postavljanjem granica. Izjavila je da je previše vremena provodila tako da bude "ugodna prema ljudima". Kako je izvijestio CNN, Bella je rekla: "Stalno sam se vraćala muškarcima, a također i ženama, koji su me zlostavljali, i tu je došlo do ugađanja ljudima", priznala je.