1999. godine počeo je izlaziti s Christine, no nakon četiri godine veze par je nakratko prekinuo. "Strah me spriječio da se oženim s Christine. Ona je željela dijete, ali ja sam se bojao da ne mogu biti dobar otac. No probudio sam se i pomislio: 'Hoću li izgubiti lijepu ženu koja je spremna biti uz mene do posljednjeg daha jer se bojim reći da djetetu?' To je sve što je trebalo. Ponekad naučiš da će ti ono čega se najviše bojiš spasiti život", izjavio je Kevin za Closer Weekly u lipnju 2018.