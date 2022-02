Taylor Kinney i Lady Gaga Ovaj par upoznao se 2011. na snimanju spota za Gaginu pjesmu "You and I". "Sjećam se da sam otišao gore i poljubio je, a ona to nije očekivala, prekinuli su snimanje, a ona me ošamarila", rekao je Kinney u intervju s Andyem Cohenom, 2015. "Bilo je neugodno. I sljedećeg puta jednostavno sam to ponovio", otkrio je glumac koji je 2015., na Valentinovo, kleknuo i zaprosio Gagu koja je znala u medijima reći da je Kinney njezin "čudak". Pjevačica se na Instagramu pohvalila velikim prstenom, a 2019. sve pada u vodu. Kinney i Gaga prekinuli su zaruke.