Uskoro bivši suprug blogerice Elle Dvornik (32), poduzetnik Charles Pearce (45) objavio je fotografiju zračne luke uz koju je dodao pjesmu "It's beginning to look a lot like christmas" i GIF djeda božićnjaka te otkrio gdje će provesti blagdane.

"Božić me zove, vezan sam za London", napisao je kratko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razvodi se od Elle

Podsjetimo, ovih dana Charles i njegova uskoro bivša supruga, Ella našli su se na općinskom sudu u Puli, gdje su oboje bili bez komentara za medije, a on se osvrnuo i na glasine o njegovoj novoj djevojci.

"Mislim da je medijska pozornost na Sandu izrazito nepravedna jer ona nije javna osoba. Nisam u vezi sa Sandom niti s bilo kojom drugom ženom. To mi je stvarno zadnja stvar na pameti", rekao je Charles za 24sata na hrvatskom jeziku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, suđenje je bilo zatvoreno za javnost, a nisu mogli dati puno informacija zbog zaštite malodobne djece.

POGLEDAJTE VIDEO: Posljednjih 50 dana nije bilo razvoda, odvjetnica otkriva koliko on košta i za koliko se najbrže može razvesti