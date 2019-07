USKORO SVADBA? Snježana Mehun otkrila detalje dosad nepoznate javnosti o novoj ljubavi

Snježana kaže da ona i Franz rado planinare i imaju neke zajedničke strasti, no ne žuri joj se s udajom

Poduzetnica Snježana Mehun otkrila je za IN Magazin detalje o svojoj vezi s austrijskim poduzetnikom Franzom Schillingerom koji se bavi prodajom luksuznih brodova.

Upravo ljubav prema brodovima i plovidbom ih je spojila, a on ju je privukao svojom osobnošću i odlučnošću.

“Meni je neugodno malo o tome pričati. Neugodno mi je. Sigurno je da me privukao svojom osobnošću, atraktivan je muškarac, to je bilo čime te privuče. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban. To mi se jako sviđa, to mi imponira, jako je inteligentan, poznaje jako dobro Hrvatsku, priča malo hrvatski”, rekla je.

‘U životu imam sve’

Njih dvoje rado planinare i vole ići na Sljeme.

“Tako smo se i zbližili… Hodao je sa mnom na Sljeme. Voli planinariti i imamo neke zajedničke strasti”, izjavila je, no priznala je da joj se baš ne žuri s udajom.

“Obavila sam to već dva puta, nemam presing oko toga da to moram. Tu je s nama moj sin Dino kojeg volim najviše na svijetu i što se tog dijela tiče, ja imam sve”, rekla je Snježana.