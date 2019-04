USKORO IZLAZI FILM O LEGENDARNOM ELTONU JOHNU: Nije biografija, već zbirka glazbenikovih sjećanja

Film prati život Eltona Johna od dječačkih dana do slave, a u distribuciju će 31. svibnja

Sjećanja Eltona Johna iz njegove pet desetljeća duge karijere nisu uvijek savršena, ali su u svakom slučaju njegova, a svijet će ih uskoro vidjeti u obliku igranog filma redatelja Dextera Fletchera. Nakon što je u posljednji trenutak spasio film “Bohemian Rhapsody”, koji je osvojio četiri Oscara i dva Zlatna globusa, britanski redatelj nastavlja s pričom o još jednoj glazbenoj legendi. Film o Eltonu Johnu zvat će se “Rocketman”.

‘Najbolja glazba 70-ih i 80-ih’

Fletcher je stigao na set filma o grupi “Queen” i Freddieju Mercuryju krajem 2017., dva tjedna prije kraja snimanja, nakon što je originalni redatelj Bryan Singer dobio otkaz zbog optužbi o seksualnom zlostavljanju. Fletcher ondje nije stigao iz vedra neba. Njemu je bio ponuđen redateljski posao filma o Mercuryju još 2013., ali se nakon godine dana priprema razišao s producentima zbog “kreativnih razlika”. “Tada sam napravio što sam morao i okrenuo se ‘Rocketmanu’, to je zapravo bio moj fokus zadnjih godina”, kazao je AFP-u.

“To je najbolja glazba 70-ih i 80 godina prošlog stoljeća”, rekao je, ne krijući da voli Johnovu glazbu. “Kad privučete ljude u kino i oni ondje čuju svima im poznatu odličnu pjesmu, to ujedinjuje”. U “Rocketmanu” te sjajne pjesme reinterpretira velški glumac Taron Egerton (Kingsman: “Zlatni krug”) koji se u filmu prvi put pojavljuje kao mladi Reginald Kenneth Dwight, što je rodno ime Eltona Johna.

Nije službena biografija

U postavi su i Jamie Bell (Billy Elliot) koji glumi dugogodišnjeg Johnova suradnika Bernieja Taupina, Richard Madden (“Igre prijestolja”) koji portetira ljubavnika i menadžera Johna Reida i Bryce Dallas Howard (“Jurski svijet”) kao Eltonova majka. Film, koji prati život Eltona Johna od dječačkih dana do slave, u distribuciju će 31. svibnja, a prošli je tjedan predstavljen na CinemaConu u Las Vegasu. Fletcher tvrdi da film nije “službena biografija” nego zbirka Johnovih sjećanja.

Zbirka sjećanja

Peterostruki osvajač Grammyja koji je u karijeri prodao 300 milijuna ploča jedan je od izvršnih producenata filma. Kao i njegov suprug David Furnish. “Mi smo u Eltonovim sjećanjima na vlastiti život. A sjećanja su krkha.. stvari se mogu pobrkati, izazvati zabunu”, rekao je Fletcher. “Nismo sputani činjenicama, imamo slobodu zamišljati, što je važno za film. To nam je omogućio Elton kao pripovjedač”.

U filmu “Bohemian Rhapsody” izbjegnuto je pitanje seksualnosti Freddieja Mercuryja i zbog toga je bilo kritika. “Rocketman” neće izbjegavati Johnovu homoseksualnost. On je to javno priznao još 1988. “Elton je homoseksualac i to svi znamo. Njegova prva ljubav je važan trenutak i u njegovu životu i u našem filmu”, rekao je Fletcher. Redatelj biranim riječima govori o Eltonu Johnu. “Ispričao nam je svoja sjećanja, svoje ideje, ali bio je vrlo plemenit i dao nam je slobodu. Znao je da moramo napraviti svoju priču”.