Voditeljica Uršula Tolj ne može proći nezamjećeno kada šeta gradom.

Nju je fotograf Pixsella ulovio i fotkao dok je pričala na mobitel.

Za šetnju Zagrebom, Uršula je na sebi nosila žutu haljinu koja se veže oko struka sa šarenim motivima te visoke zelene štikle. Uz to je nosila i zelenu torbicu.

Izvor: Zoe Sarlija/PIXSELL Izvor: Zoe Sarlija/PIXSELL

Podsjetimo, Uršulu je lani u prosincu jedan policajac prepoznao, kako kaže, po njezinim nogama.

"Bila u MUP-u po osobnu od male. Evo ovakva, s maskom na licu i policajac me prepoznao", napisala je Uršula pa nastavila: "Ja njemu: Pa kako ste me prepoznali?, a on meni: Pa kako ne bih najbolje noge HRT-a prepoznao", zaključila je voditeljica uz hashtag #osiguratćuih.

Voditeljica je na sebi, ispod debele zimske crvene jakne, imala suknju ili haljinu te visoke čizme.