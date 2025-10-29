Unuka Đele Jusića udala se u Bostonu, a detalj na kravati američkog mladoženje sve je oduševio

Unuka pokojnog dubrovačkog glazbenika Đele Jusića, Ema Jusić (27), udala se u Bostonu za američkog pomorskog časnika Iana Ralpha (29). Vijest o vjenčanju podijelila je na svom Instagram profilu, uz nekoliko romantičnih fotografija i opis: “Živim svoju bajku.”

Ema i Ian upoznali su se prije dvije i pol godine dok je ona bila na studentskoj razmjeni u Connecticutu. “Sretali smo se u restoranima i barovima, ali ga isprva nisam primjećivala. Bio je uporan, uspio je doći do mog broja, a osvojio me na prvom spoju kad me odveo na sushi”, ispričala je Ema za Gloriju.

Intiman, ali nezaboravan dan

Vjenčanje se održalo u prekrasnom Public Gardenu, poznatom parku u središtu Bostona. “Bila je to mala svadba s najbližima, ali zabava je bila nezaboravna”, rekla je Ema.

Na meniju su se našle američke delicije, ali i hrvatski klasici poput sarme, crnog rižota i brudeta koje je pripremila Emina majka. “Američki gosti bili su oduševljeni hrvatskom hranom”, dodala je uz osmijeh.

Glazba, ples i hrvatski duh

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za glazbu su se pobrinuli Paula i Đelo Jusić mlađi, Eminini roditelji. Ian je, otkrila je Ema, naučio riječi pjesama Dubrovačkih trubadura, Tajči i Prljavog kazališta. “Svadba je bila prava američko-hrvatska fešta”, rekla je.

Gosti su zaplesali i linđo, a mnogi su Amerikanci zaključili da moraju posjetiti Hrvatsku “ako se tamo tako jede i pleše”.

Dubrovnik na kravati

Poseban detalj bio je grb Dubrovnika na kravati mladoženje, dar Emina oca. “Mr. & Mrs. Ralph. Jedan od onih trenutaka za koje živi svaki roditelj. Ian, dobrodošao u našu ludu obitelj!”, napisao je Đelo Jusić mlađi uz fotografije s vjenčanja.

Ema i Ian nastavljaju zajednički život u Bostonu, gradu u kojem je započela njihova ljubavna priča.

POGLEDAJTE VIDEO:Majka Jean-Michela