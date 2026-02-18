Zauvijek nas je napustilo lice kojeg smo se svi plašili: Umro je legendarni Tom Noonan

Karakterni glumac Tom Noonan, poznat po svojim proganjajućim i nezaboravnim ulogama negativaca, preminuo je u 71. godini. Rođen 1951., Noonan je karijeru započeo u osamdesetima malom ulogom gangstera u „Gloriji“ Johna Cassavetesa, a ubrzo je zapažen i u filmovima „Vrata raja“ Michaela Cimina, hororu „Wolfen“ i krimi-trileru „F/X: Ubojstvo trikom“.

Noonan je postao sinonim za jezive i složene negativce, a njegova probojna uloga serijskog ubojice Francisa Dolarhydea, poznatog i kao Zubić vila u „Lovcu na ljude“ Michaela Manna (1986.), i danas se pamti kao jedna od najimpresivnijih uloga u povijesti filmskih trilera. Monstruozni lik, pun unutarnjih kontradikcija i emocija, pokazao je koliko je Noonan bio sposoban utkati ljudskost u zloglasnog negativca. Njegova scena bez riječi, uz pjesmu Prime Moversa „Strong As I Am“, dokaz je majstorstva u izrazu i gestama.

Utjelovio brojne kultne negativce

Kroz karijeru, Noonan je utjelovio brojne kultne negativce: Frankensteinovo čudovište u „The Monster Squad“, nasilnog dilera Caina u „RoboCopu 2“ i legendarnog Sjekača u „Posljednjem akcijskom junaku“, gdje je spojio horor i autoparodiju. Iako je bio poznat po jezivim ulogama, Noonan je pokazao i izuzetnu širinu: sudjelovao je u „Dosjeima X“, briljirao u „Vrućini“ uz Roberta De Nira te se okušao u umjetničkim filmovima Charlieja Kaufmana, poput „Anomalise“ i „Sinegdoha, New York“.

Tom Noonan nije bio samo glumac, režirao je i napisao emotivnu indie dramu „What Happened Was...“ (1994.), nagrađenu na Sundanceu, koja pokazuje njegovu sposobnost stvaranja intimnih i iskrenih priča.

Njegov jedinstveni talent, kombinacija jezivog i ljudskog, ostavit će trajni trag u filmskoj industriji. Tom Noonan, majstor negativaca i karakternih uloga, ostat će zapamćen kao glumac čija prisutnost na ekranu nikoga nije ostavljala ravnodušnim.

