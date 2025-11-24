Umro je Jimmy Cliff, pionir reggae žanra čije pjesme ni danas ne gube na slušanosti
Superzvijezda reggae glazbe Jimmy Cliff umro je u 81. godini, objavila je njegova obitelj, a prenosi njemačka agencija dpa. Glazbenik najpoznatiji po pjesmi "The Harder They Come" napisanoj za istoimeni i utjecajni film umro je od posljedica moždanog udara, kazala je njegova supruga Latifa.
Na njegovoj stranici na Instagramu piše: "S dubokom tugom objavljujem da je moj suprug Jimmy Cliff umro od moždanog udara nakon kojeg je dobio upalu pluća". "Zahvalna sam njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama umjetnicima i suradnicima koji su dijelili njegovo putovanje s njim. Svim njegovim obožavateljima diljem svijeta: molim vas znajte da je vaša podrška bila njegova snaga tijekom cijele njegove karijere. Zaista je cijenio svakog pojedinog obožavatelja i njihovu ljubav".
U objavi se dodaje: "Jimmy, dragi, počivao u miru. Poslušat ću tvoje želje. Nadam se da će svi poštovati našu privatnost u ova teška vremena". Objavu su potpisali njegova supruga i dvoje njihove djece, Lilty i Aken.
Predstavnik žanra s Bobom Marleyjem
Pjevač, koji je pridonio popularnosti reggae glazbe širom svijeta, a nakratko se i natjecao s Bobom Marleyjem za mjesto najistaknutijeg predstavnika žanra, rođen je u okrugu Somerton u pokrajini St. James na Jamajci 1944. Počeo je pisati glazbu u vrijeme kada je Jamajka stjecala svoju nezavisnost od Velike Britanije i kada se razvijao rani zvuk reggaea.
Pjevač, poznat po pjesmama poput "I Can See Clearly Now" i "You Can Get It If You Really Want", osvojio je dvije nagrade Grammy i uvršten je u Kuću slavnih rock and rolla 2010. Jedna od drugih njegovih poznatih pjesama je bila "Vietnam" iz 1969., koju je Bob Dylan navodno opisao kao "najbolju prosvjednu pjesmu" koju je ikada čuo.
Glazba za film je sadržavala nekoliko njegovih pjesama, uključujući "Many Rivers To Cross" koju su obradili UB40, Cher i Annie Lennox. Ali Campbell iz britanskog sastava UB40 je na društvenoj platformi X rekao da mu je "srce apsolutno slomljeno kada je čuo za smrt praoca reggaea". Također, Cliffa je nazvao "stupom naše glazbe i jednog od prvih koji su reggae donijeli u svijet".
Cliff je pisao o raznim temama, uključujući pandemiju koronavirusa u pjesmi "Human Touch" iz 2021., no glasom naroda su ga učinile njegove pjesme o rasizmu, otporu crnaca i radosti.
Posljednji Cliffov studijski album "Refugees" objavljen je 2022., a pjevač je rekao da je istoimenu pjesmu napisao "zbog dubokih osjećaja prema slobodi koja se oduzima ljudskim bićima".
