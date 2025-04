Umro je bubnjar grupe Blondie

Clem Burke, dugogodišnji bubnjar kultne rock grupe Blondie, preminuo je u nedjelju u 70. godini života, nakon borbe s rakom, javlja BBC. Tužnu vijest potvrdili su članovi benda putem svojih službenih profila na društvenim mrežama, gdje su se emotivnim porukama oprostili od voljenog kolege i prijatelja.

''S dubokom tugom prenosimo vijest o smrti našeg voljenog prijatelja i člana benda Clema Burkea, koji je nakon privatne borbe s rakom preminuo. Clem nije bio samo bubnjar, on je bio srce grupe Blondie. Njegov talent, energija i strast prema glazbi bili su nenadmašni, a njegov doprinos našem zvuku i uspjehu neizmjerno je vrijedan. Osim svoje glazbenosti, Clem je bio izvor inspiracije, kako na tako i izvan pozornice. Njegov živahni duh, zarazni entuzijazam i čvrsta radna etika dirnuli su svakoga tko je imao privilegiju poznavati ga'', stoji u objavi.

Foto: Profimedia

Clem Burke, rođen kao Clement Anthony Bozewski 24. studenog 1954. u Bayonneu, bio je američki glazbenik najpoznatiji kao bubnjar grupe Blondie. Pridružio se bendu 1975. godine, ubrzo nakon njegovog osnutka, i ostao ključni član tijekom cijele karijere benda, sudjelujući na svih 11 studijskih albuma.

Foto: Profimedia

Njegova sposobnost kombiniranja različitih glazbenih žanrova, od punka do diska, bila je ključna u stvaranju hitova poput "Heart of Glass", "Call Me" i "Rapture". Posebno se ističe njegov rad na pjesmi "Dreaming" iz 1979., gdje je njegov intenzivan ritam dao pjesmi prepoznatljivu energiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Irski rock sastav U2 dobio prestižno priznanje Akademije Ivors

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa