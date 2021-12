Jedna od najdugovječnijih glumica na holivudskoj sceni, Betty White umrla je u 99. godini, piše TMZ.

White, čiji veliki popis TV i povremenih filmskih uloga seže do kasnih 40-ih, navodno je preminula u svom domu u Los Angelesu u petak ujutro.

U izjavi Peopleu, njezin bliski prijatelj i agent Jeff Witjas potvrdio je njezinu smrt. "Iako je Betty trebala navršiti 100 godina, mislio sam da će živjeti vječno", rekao je Witjas. "Užasno će mi nedostajati. Mislim da se Betty nikada nije bojala smrti jer je oduvijek željela biti sa svojim najdražim suprugom, Allenom Luddenom. Vjerovala je da će opet biti s njim", dodao je.

Kroz život ju gurao 'urođeni optimizam'

Betty White uoči svog jubilarnog, stogodišnjeg rođendana, za magazin People otkrila je tajnu svoje dugovječnosti. "Ja sam sretna što sam tako dobrog zdravlja i osjećam se tako dobro u ovim godinama", rekla je glumica u intervjuu i napomenula da je kroz život najviše gurao njezin urođeni optimizam.

Glumica je istaknula da je životni optimizam dobila od svoje majke koja je, kako kaže, uvijek tražila nešto dobro i u najgorim životnim razdobljima. White se dotaknula i tajne svoje dugovječnosti koja je poprilično neobična: "Pokušavam izbjegavati sve zeleno. Mislim da djeluje", priznala je glumica u intervjuu.

U Hollywoodu je otkad zna za sebe

Betty White je u Hollywoodu imala nevjerojatnu karijeru, usudili bi se reći i "karijeru iz snova". Glumila je u nezaboravnim ulogama, u kultnim serijama i filmovima, a izdala je i veliki broj knjiga. Kasnije u svojoj karijeri, White je imala kultne uloge u komediji "Ludnica u Clevelandu" te u filmu "Prisila na brak", iz 2009. godine. Do svoje smrti uživala je u mirnom životu u Los Angelesu rješavajući križaljke i igrajući kartaške igre, a voljela je i gledati dokumentarne filmove o životinjama i sport, posebice golf.

White je bila dugogodišnji zagovornik dobrobiti životinja, također je bila dugogodišnja pobornica "Centra za učenje o divljim životinjama", akvarija "Monterey Bay" i "Actors and Others for Animals".

Glumica je bila udana tri puta, a iza sebe je ostavila dvoje djece.

Za ovu duhovitu glumicu kolege su imale samo riječi hvale. Voditeljica Carol Burnett za People je ispričala da je White posebna osoba koja odličnu šalu može pretvoriti u još bolju: "Ona nije stand-up. Ona nije šaljivdžija, ali ona zna kako smiješnu šalu, pretvoriti u još smješniju. Njoj sve to dolazi prirodno", rekla je voditeljica.