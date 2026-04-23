FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUŽNA VIJEST /

Umrla je Kristina Kirschenheuter: 'Jučer smo se vidjeli, a danas je nema'

Umrla je Kristina Kirschenheuter: 'Jučer smo se vidjeli, a danas je nema'
×
Foto: Željka Mandić/HR1

Sama je znala reći kako joj je najveća nagrada kada je slušatelji doživljavaju kao blisku i nenametljivu pratnju kroz dan

23.4.2026.
19:59
Hot.hr
Željka Mandić/HR1
VOYO logo
VOYO logo

Danas je u Zagrebu u 61. godini preminula Kristina Kirschenheuter, dugogodišnja spikerica Hrvatske radiotelevizije i jedan od najprepoznatljivijih glasova Hrvatskog radija. Tužnu vijest o njezinoj smrti podijelili su kolege s HRT-a, ističući koliko je obilježila radijski eter i generacije slušatelja.

Profesionalni put započela je u obrazovanju, nakon što je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala opću lingvistiku i fonetiku. Radila je kao učiteljica u osnovnim školama u Ivanić-Gradu, Klenovniku, Ivancu, Zaboku i Samoboru, a potom se okrenula radiju.

Prve korake u eteru napravila je na Omladinskom radiju, nakon čega je kao spikerica, voditeljica i novinarka djelovala na Radiju Samobor. Na Hrvatski radio došla je 2002. godine, gdje je ubrzo postala dio svih programa kao spikerica, a sudjelovala je i u televizijskim smjenama te se bavila lekturom.

Kolege je pamte kao vedru i predanu osobu, često prisutnu u ranim jutarnjim smjenama. Sama je znala reći kako joj je najveća nagrada kada je slušatelji doživljavaju kao blisku i nenametljivu pratnju kroz dan.

“Mi koji smo je poznavali i privatno znamo da je imala zarazan, zvonak smijeh koji je osvajao. Bila je posvećena poslu, prijateljima i iznad svega svojoj djeci – pouzdana kolegica, draga prijateljica i nezamjenjiva majka”, poručili su u oproštaju njezini kolege s HRT-a.

 

SmrtHrtSpikerRadio
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
