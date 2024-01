Lidija Vukićević je u ekskluzivnom intervjuu za Kurir analizirala proteklu 2023. godinu te prvi put podijelila svoje iskrene misli o trenutnom ljubavnom životu i planovima za 2024. godinu.

"Pamtit ću 2023. godinu po blagoslovu zdravlja. To je ključno, jer kada sam zdrava, sposobna sam za sve. Posvetila sam se radu i zadovoljna sam postignutim. Osim profesionalnog angažmana, živjela sam život uživajući u malim stvarima. Bitno je svakodnevno ostvarivati vlastite želje. Za mene su sreću činile sitnice, jer ne čekam sreću, već je živim. Sada mi je jedina briga kako ću uživati u životu. U 2024. godini, kao i uvijek, moram se potruditi ostvariti svoje želje. Uvijek sam se trudila za svoje ciljeve, a koliko se posvetim u ovoj godini, toliko će mi se i ostvariti", priznala je Lidija koja je na početku razgovora istaknula da bi voljela postati baka, ali smatra da to treba doći prirodno, bez forsiranja.

"Odgovore na pitanja o unucima će dati moja djeca. To je njihovo pravo, i kada se to dogodi, bit će to u njihovo vrijeme... Ta pitanja su izvan moje domene; ona proizlaze iz želje ljudi koji to žele i koji žele biti zajedno. Djeca trebaju proizlaziti iz iskrenih motiva, a ne zbog pitanja i očekivanja, jer upravo takvi pristupi često dovode do razvoda", istaknula je glumica, otvorivši srce o svom mlađem partneru i stavljajući točku na sve špekulacije o njihovom eventualnom raskidu.

"Osjećam izuzetno emotivno ispunjenje. Ovdje nema prostora za analizu. Doživljavam ovo na najdivniji mogući način. Ovo iskustvo predstavlja ljubav, vezu, izvor inspiracije, i zaista uživam u ovom predivnom periodu. Nije on toliko mlađi od mene kako se spekulira, no godine me ne zanimaju. Ljudska povezanost ne ovisi o razumu; to je stvar iskustva i životnih okolnosti. Zrelost nema veze s brojem godina. Bitno je da je muškarac svoja ličnost, da posjeduje iskustvo, stav, i autentičnost; takvi muškarci me zaista intrigiraju.

Iz mog iskustva, kada počnete otkrivati, čini se kao da umanjujete sreću. Kao da ste nekome dali dio sebe. Ne želim dijeliti jer želim da trajemo i da ostanemo cjeloviti. Nikada nisam sigurna u nešto, a to je upravo izazov. Riječi su jedno, djela su drugo. Ne volim previše sigurnosti; kada je ljubav zapečaćena i sigurna, prestaje biti prava ljubav. Vidim ljubav kao nešto živo, ne podnosim mirne uvale, to nije moj svijet. Samo izbjegavam kalupe i standarde. Kalup prerasta u naviku, a to je najgora stvar, onda ne znate je li to ljubav ili samo rutina. Čim primijetim da postaje rutina, odlazim iz takvih odnosa", otkrila je Lidija, pa progovorila o tajni svoje ljepote i mladolikosti.

"Žena koja nije zadovoljna nosi izraz koji ju čini manje privlačnom. Primijetim da kada sam neraspoložena, osjećam kao da moje tijelo hoda izvan mene. Energija je neovisna o godinama koje imate. Posvećujem pažnju njezi, jer mi je fizička i mentalna higijena podjednako važna. Nikada ne ležem sa šminkom, koristim kvalitetne kreme, ne konzumiram meso, ne pijem alkohol, i ne bih nikada jela nešto što mi ne odgovara. Pratim signale svog organizma, ne jedem meso već godinama, i eliminirala sam gluten. Bitno je biti u dodiru sa svojim tijelom. Volim njegovati sebe. Važno mi je da se probudim ujutro osjećajući se lijepom, iako nemam ništa na licu", otkrila je glumica, dodajući kako provodi idealan doček Nove godine i s kim ulazi u 2024. godinu.

"Za mene, najluđa noć nije ona koju neko odredi. Ona postaje nezaboravna kada se sve slaže. Želim da bude radostna, jer smo zdravi i veseli ispratili još jednu godinu, ali najvažnije je da bude lijepa. Do samog dočeka nikada ne znam gdje ću biti. Rado idem u kafiće preko godine, biram intimnija mjesta ili privatne kuće. Svake godine dočekujem unutar kruga ljudi koje volim, pa tako i ove godine", zaključila je Lidija i uputila novogodišnju čestitku obožavateljima:

"Želim svima da budu zdravi i da više vole sebe nego što su to činili u 2023. godini. U ovom vremenu svi smo malo izgubili sebe, pa želim da se svi okrenu sebi, jer se divne stvari dešavaju kada se ljudi više posvete sebi."

