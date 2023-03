Za srpsku glumicu Lidiju Vukićević (60) mnogi kažu da je žena bezvremenske ljepote koja ne stari i koja je uspjela ono što mnogima ne polazi za rukom, a to je zaustaviti vrijeme, piše Kurir.

Publika je pamti po serijama koje su obilježile njenu karijeru, a nerijetko kažu da se desetljećima od tada gotovo da i nije promijenila.

Lidija je glumica, žena, prije svega majka, koja već godinama intrigira javnost, kako svojim izgledom, tako i privatnim životom koji nikada nikome nije servirala na pladnju.

Svoju intimu nije dijelila s medijima niti s većinom ljudi oko sebe jer je uvijek birala one koji su odani i toga vrijedni. Lidija je postala poznata kao Viki iz legendarne serije "Bolji život", a onda se 1991. godine na vrhuncu svoje karijere povukla iz javnosti, udala se za nogometaša Mitra Mrkelu i rodila dvoje djece.

'Mnogi kažu da u prirodi izgledam još ljepše'

Lidija i Mitar razveli su se 2000. godine, a glumica se ponovo počela pojavljivati na malim ekranima. Ona detalje iz svog privatnog života već neko vrijeme otkriva pratiteljima na Instagramu te ih objavama često ostavlja bez daha.

Lidija je za Kurir otkrila recept za ljepotu. O njenom fizičkom izgledu godinama se nagađalo, a osim lijepih komentara bilo je i loših, kao i navoda da glumica u prirodi ne izgleda kao na snimkama te da je za njenu ljepotu presudan program uljepšavanja, a ne majka priroda.

"Uopće se ne borim s lošim komentarima na račun svog izgleda. Ljudi me imaju priliku vidjeti na raznim mjestima, glumim u predstavama, putujem, krećem se po gradu i kad me upoznaju uživo, jasno im je da ne volim Photoshop i slične stvari. Mnogi kažu da u prirodi izgledam još ljepše, nisam naišla na negativne komentare. Nikad nisam bježala od sebe, da jesam, ne bih godinama imala kovrčavu kosu", kazala je te je otkrila tajnu svoje zdrave kose koja je godinama bila tema u javnosti.

"To je kao talent, ako ga imate, ništa bez truda. Moja majka je do kraja života bila lijepa i njegovana žena i svi su tako govorili. Do osmog razreda uvijek sam se morala namazati adekvatnom kremom prije spavanja. Tijekom srednje škole nisam se šminkala jer mi nije dopuštala. Do danas si nikad nisam dozvolila da odem našminkana u krevet, to mi je ušlo u mozak, negdje sam preuzela taj njen model. Nijedna žena ne može očekivati ​​da će se s 50 godina početi brinuti o sebi i pitati se zašto nije uspjela."