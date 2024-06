Justin Timberlake je uhićen u New Yorku, a razlog je navodno vožnja pod utjecajem alkohola, prenosi TMZ. Pjevač se trenutno nalazi u pritvoru, ali nije jasno zašto su ga priveli. Iz policije nisu otkrili više informacija.

Justin se navodno u ponedjeljak navečer našao s prijateljima u hotel u Sag Harboru, a u svoj je automobil sjeo oko pola jedan ujutro. Izvor je za TMZ rekao da je pjevač počeo skretati kada su ga policajci zaustavili. Tražili su od Justina testiranje na alkohol, no on je to odbio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekoliko pjevačevih prijatelja je došlo na mjesto događaja i pokušalo uvjeriti policajce da mu daju priliku, ali oni su to odbili. Stavili su mu lisice i uhićen je, a sve je zabilježila kamera.

POGLEDAJTE VIDEO: Neviđeno ludilo na ulicama Philadelphie nakon pobjede Eaglesa na Superbowlu: Pored Justina Timberlakea plesala riječka plesačica Maja Kereš!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa