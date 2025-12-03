Udovica Saše Popovića se rješava naslijeđa: Stanovi u Opatiji već prodani, na redu jahta
Nekretnine u Hrvatskoj su prodane čovjeku iz Beograda
Nakon smrti glazbenog mogula Saše Popovića, njegova supruga Suzana Jovanović naslijedila je brojne nekretnine i luksuznu imovinu koju je Popović stjecao desetljećima. Među naslijeđem su vila na Bežanijskoj kosi, stanovi i lokali u Beogradu, dva stana u Opatiji, kao i nekoliko luksuznih automobila čija ukupna vrijednost, prema pisanjima srpskih medija, premašuje milijun eura.
Kako je nedavno otkrio Dejan Ćirković Ćira, Suzana je već prodala dva stana u Opatiji, a prema njegovim riječima, s kćerkom Aleksandrom i sinom Danijelom više neće boraviti u tom primorskom gradu.
"Nije istina da je Suzana bila u Opatiji nakon Sašine smrti. Oba stana koja su bila u vlasništvu mog kuma prodana su jednom čovjeku iz Beograda. Suzana je sve stvari iznijela i donijela u Beograd", rekao je Ćira, piše Alo.rs.
Za jahtu još nemaju kupca
Pored apartmana, na prodaju je stavljena i luksuzna jahta, iako za sada još nema kupca.
"Cijene u Opatiji su nenormalne, sve je poskupjelo, a što se tiče jahte i ona je na prodaju, ali nisam siguran da još ima kupca. Mislim da je odluku o prodaji apartmana donio Saša još dok je bio živ, što će Suzani toliko nekretnina, žena je sama", dodao je Ćira za spomenuti medij.
Podsjetimo, Saša Popović preminuo je 1. ožujka u Parizu nakon borbe s teškom bolešću, ostavivši iza sebe ne samo glazbeni, već i poslovni imperij, čiji dio sada vodi njegova supruga Suzana.
POGLEDAJTE VIDEO: Truman prijetio novinaru, Nixon prozvao medije, Trump nastavlja tradiciju: 'Tišina prasice!'