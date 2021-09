Kći Phila Collinsa, Lilly Colins udala se proteklog vikenda za filmskog redatelja Charlieja McDowella u Dutton Hot Springsu u državi Colorado. Fotografijama s vjenčanja pohvalila se na svojem Instagramu.

"Nikada nisam više htjela biti nečiji netko nego tebi i sada sam tvoja žena", napisala je u opisu fotke na kojoj se ljube, dok je uz ostale istaknula da nikad nije bila sretnija te da joj život, otkako je upoznala Charlieja, izgleda kao bajka.

Nosila je kreaciju s potpisom Ralpha Laurena. Imala je dugu haljinu naglašenu raskošnom čipkom, a cijela kombinacija oplemenjena je i čipkastim dugim plaštom s kapuljačom. Sve skupa Lily je zaokružila jednostavnim makeupom, suptilnim naušnicama i niskom pundžom.

Lily i McDowell, režiser filmova 'The One I Love' i 'The Discovery', započeli su ljubavnu vezu 2019. godine, a u rujnu 2020. objavili zaruke.