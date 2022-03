Američki komičar Chris Rock već se ovaj tjedan vraća na pozornicu u sklopu svoje turneje, nakon što ga je u nedjelju navečer ošamario glumac Will Smith na 94. dodjeli nagrada Oscar.

Incident je to koji je obilježio ovogodišnju dodjelu Oscara, ali i jedan od najdramatičnijih događaja u cijeloj povijesti dodjela te prestižne nagrade. Sve je kulminiralo kada je Will Smith samo sat vremena nakon incidenta dobio i kipić za najboljeg glumca.

Kako u svakom zlu ima neko dobro, tako ima i u ovome. Veliki dio gledatelja Oscara odlučio je jutro nakon kupiti ulaznice za Rockove nastupe uživo. Stranica za prodaju karata TickPick objavila je da su u noći nakon Oscara prodali više karata za njegovu turneju nego u posljednjih mjesec dana.

Ono što će vas svakako sablazniti jesu cijene karata. S minimalnih 46 dolara po ulaznici, skočile su na minimalnih 341 dolar u ponedjeljak ujutro. Ulaznica za mjesto za stolom koštala je 338 dolara u ponedjeljak ujutro, a u roku sat vremena cijena joj je skočila na 450 dolara, navodi Business Insider.

Podsjećamo, Rock bi trebao održati šest nastupa u Wilbur Theatreu u Bostonu od 30. ožujka do 1. travnja prije službenog početka njegove turneje "Ego Death World Tour", 2. travnja.

Ulaznice za nastupe u Bostonu su rasprodane, no mogu se naći na stanicama za preprodaju karata. Komičar će nakon toga otputovati u više od 30 gradova na sjevernoamerički dio svoje turneje. Nakon pet godina publici će predstaviti svoj novi materijal.

"Chris Rock je jedan od najjačih komičarskih glasova naše generacije, hvaljen od kolega i kritičara", stoji u priopćenju Live Nationa. "S karijerom koja se proteže na više od tri desetljeća, Rock je uspješan komičar, glumac, pisac, producent i redatelj."

Inače, svjetski prvak u šamaranju Zuluzinho kaže kako je sve bila gluma: "Ovaj šamar je bio lažan. Bio je to jako dobar marketing. Šamar na način na koji ga je Will Smith dao tamo, s bokom, s nagnutim tijelom, bio je da se tip barem zavrti u glavi ili padne. Siguran sam da je lažan. Oni su glumci, više je nego sigurno da je to lažno", objasnio je Zuluzinho, a s njim se složio i Joã Oliveire, stručnjak za neverbalnu komunikaciju.