Mlada talentirana glazbenica iz Splita, Đana Smajo (20), ove godine je zabljesnula na Dori izvedbom pjesme 'Free Falling'. Sada, s ponosom, dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama da se natječe u popularnom srpskom showu 'IDj Show'.

Ova talentirana glazbenica već je dvaput sudjelovala u popularnom RTL-ovom dječjem showu "Zvjezdice" i oba puta završila je u superfinalu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Đana Smajo

Svoje iskustvo u popularnom showu je opisala: "Zvjezdice su za mene bile ostvarenje jednog dječjeg sna. Kad sam prvi put ugledala reklamu za prijave na show, nisam ni promislila dvaput, već sam znala da je to ono što želim. Show mi je definitivno dao na iskustvu, zahvaljujući Zvjezdicama postala sam opuštenija na sceni i sigurnija u samu sebe. Put je bio dug i naporan, ali ne bih ništa mijenjala jer me dovelo do sljedeće etape ostvarenja moje životne želje, Dore i nadam se Eurosonga.", prenosi Dalmatinski portal.

Tada je osvojila žiri svojom emotivnom izvedbom pjesme "Jutro" Jelene Tomašević, a njezina izvanredna interpretacija uspjela je rasplakati i Alku Vuicu.

Sada je obznanila pratiteljima da će biti srpskog showa "IDj Show" gdje će također pokazati svoje vokalne vještine i pokušati se izboriti za prestižnu titulu pobjednice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na fotografiji je pokazala studio u kojem održavaju tonske sonde, a s njom je na probi dio srpski producent Dušan Alagić i popularna pjevačica Nataša Bekvalac.

Đana je, također, i bliska prijateljica pjevačice Albine, a spojila ih je, evidentno, glazba. Zajedničke trenutke voli dijeliti na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim što se bavi pjevanjem, Đana pohađa Filozofski fakultet u Zagrebu, gdje studira francuski i portugalski jezik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Đana Smajo - A song for you

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još kao mala, slušajući pjesme koje su joj roditelji puštali, zavoljela je glazbu, pjevanje i ples, koje je kasnije izabrala kao svoj životni poziv.

Također, bila je član glazbene udruge 'Music Talents' u Splitu, a tijekom svog glazbenog rasta obišla je različite međunarodne festivale u Italiji, Sloveniji, Moldaviji i Turskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa