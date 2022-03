Pjevačica Žanamari Perčić pratiteljima na Instagramu izmamila je uzdahe divljenja svojom najnovijom objavom. Lijepa Makaranka pozirala je vani u haljini s crvenim detaljima dugih rukava te crvenim cipelama na petu.

“Sve žene u meni žive kad si tu…”, napisala je Žanamari u objavi. Fotografija je u samo nekoliko sati prikupila više od tri tisuće lajkova, a komentirale su je i brojne slavne osobe.

"Seksi mama", "Komad i pol", "Predivna top žena", "Zračiš ljepotom", "Brutalna", "Super si, blago onom gospodinu koji te mazi i pazi", "Prelijepa", "Ja živim kad tebe vidim, svaka pohvala", "Predivna u svakom izdanju", "Proljeće, a u tebi nemir", pisali su joj obožavatelji u komentarima.

Podsjetimo, prije nego što se u Makarskoj udala za svog supruga Marija, zajedno su surađivali na produkciji videospotova. Danas je potpuno posvećena - obitelji i teretani.

"Zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa", rekla je jednom prilikom u intervjuu za IN magazin.