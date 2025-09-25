U društvu četiri slavna mušketira: Ovako je izgledala Zorica Kondža na početku karijere

Glazbenica Zorica Kondža (65) raznježila je pratitelje na društvenim mrežama objavom rijetke crno-bijele fotografije iz mladih dana, na kojoj se nalazi u društvu poznatih kolega s glazbene scene.

Na fotografiji su, uz Zoricu, i legendarni glazbenici: Neno Belan, Pero Panjković, Duško Mucalo i Ivo Amulić.

Radi se o generaciji glazbenika koji su obilježili zlatno doba dalmatinske glazbe, a mnogi od njih su dijelili pozornicu na festivalima poput Splitskog festivala, Melodije Jadrana, te nastupali u tadašnjim popularnim grupama i klapama.

Mnogi su se prisjetili da su upravo Zorica i Ivo godinama bili perjanice mediteranskog zvuka, dok su Belan i Mucalo i Panjković bili sinonimi za zabavnu glazbu osamdesetih i devedesetih. "Legende", "Nezaboravna postava", "Ovo su pravi glazbenici", samo su neki od komentara oduševljenih fanova.

