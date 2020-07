U 49. GODINI IZNENADA PREMINUO VODITELJ OMILJENE TV EMISIJE: ‘Srca su nam se slomila…’

Grant Imahara, jedan od voditelja popularne emisije “MythBusters” koja se emitirala na Discoveryju, i Netflixove “White Rabbit Project”, preminuo je u 49. godini života, javlja Hollywood Reporter. Iako uzrok smrti nije službeno potvrđen, navodi se da je preminuo od posljedica krvarenja u mozgu. Imahara je bio inžinjer elektrotehnike i robotičar. U “MythBustersima”, je kreirao robote i upravljao računalima koji su se koristili za testiranje mitova.

“Srca su nam se slomila kad smo čuli tužnu vijest o Grantu. On je bio važan član Discovery obitelji i doista divan čovjek. Naše misli i molitve su s njegovom obitelji”, navodi se u priopćenju Discoveryja.

We are heartbroken to hear this sad news about Grant. He was an important part of our Discovery family and a really wonderful man. Our thoughts and prayers go out to his family. 💔 https://t.co/5k3GydZCzn

Od Granta se oprostio i Adam Savage, jedan od pokretača “MythBustersa”. “Izgubljen sam. Nemam riječi. Bio sam dio dviju velikih obitelji s Grantom Imaharom tijekom 22 godine. Grant je bio doista briljantan inženjer, umjetnik i izvođač, no isto tako jednostavno divna, opuštena i nježna osoba. Raditi s Grantom bilo je toliko zabavno. Nedostajat ćeš mi, prijatelju”, napisao je Savage na Twitteru.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020