Tvrdili su da ih je u intervjuima ponižavala: Karijera prožeta skandalima donijela joj je pola milijarde eura

Ellen DeGeneres jedna je od najpoznatijih američkih televizijskih voditeljica, a danas slavi 67. rođendan. Tijekom karijere duge četiri desetljeća, prošla je put od stand-up komičarke do globalne medijske zvijezde, no njezin profesionalni život nije bio bez kontroverzi i skandala. Godine 2020., "The Ellen DeGeneres Show" našao se u središtu skandala nakon što su bivši i tadašnji zaposlenici iznijeli optužbe o toksičnom radnom okruženju, uključujući navode o rasizmu, strahu i zastrašivanju. Neki su tvrdili da su izvršni producenti bili uključeni u seksualno uznemiravanje. Voditeljica se tada ispričala osoblju i javno priznala da su se dogodile nepravilnosti, što je dovelo do otpuštanja triju izvršnih producenata.

U listopadu 2019., Ellen je izazvala kontroverzu kada je viđena kako se smije i druži s bivšim predsjednikom Georgeom W. Bushom na NFL utakmici, a mnogi su je kritizirali zbog prijateljstva s političarom čija je administracija bila poznata po pokretanju rata u Iraku i podršci anti-LGBTQ politikama. DeGeneres je tada odgovorila da, iako se ne slaže s nekim stavovima svojih prijatelja, vjeruje da bi ljudi trebali biti ljubazni jedni prema drugima unatoč razlikama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Intervjui s Ellen mnogima su stvarali nelagodu

Također, neki gosti njezine emisije ''The Ellen DeGeneres show" tvrdili su da su se osjećali neugodno ili poniženo tijekom intervjua. Primjerice, bivša "Bachelorette" zvijezda Ali Fedotowsky izjavila je da ju je Ellen natjerala da se osjeća glupo tijekom intervjua 2010. godine, navodeći da se činilo da joj se DeGeneres ruga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon završetka njezine emisije 2022. godine, DeGeneres se povukla iz javnog života, a u stand-up komediji "For Your Approval" iz 2024., osvrnula se na skandale koji su obilježili njezinu karijeru, priznajući da su je optužbe o toksičnom radnom okruženju duboko pogodile i navele da potraži terapiju. Također je izjavila da se osjeća kao da je izbačena iz show businessa zbog toga što je bila zla.

Ellenino bogatstvo procijenjeno je na 500 milijuna eura

U privatnom životu, Ellen je pronašla ljubav s glumicom Portiom de Rossi s kojom je u braku od 2008. godine. Njihova se ljubav često ističe kao primjer skladnog odnosa u svijetu showbiznisa, gdje brakovi rijetko traju. No, čak i ovdje nije nedostajalo tračeva. Šuškalo se o bračnim krizama i mogućem razvodu, no par je te glasine demantirao, javno iskazujući podršku jedno drugome. Njihov je dom, inače, prava oaza luksuza.

Ellenino bogatstvo procijenjeno je na 500 milijuna eura, s obzirom na to da osim tijekom televizijske karijere, zavidan dio tog imetka stekla ulaganjem u nekretnine. Strast za dizajnom i renovacijama pretočila je u unosan posao, kupujući i prodajući luksuzne vile diljem Kalifornije. Također je pokrenula vlastiti lifestyle brend kroz koji promovira proizvode povezane s održivim načinom života, kućanstvom i modom.

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Bio je izbacivač u noćnom, klubu pa prepoznao novo vrijeme. Papa Franjo slavi 88. rođendan

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa