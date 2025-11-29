TV zvijezda potpuno slomljena: Misteriozna bolest ju je prikovala za krevet

Olivia Attwood (34), britanska televizijska voditeljica i zvijezda reality formata, obratila se svojim pratiteljima nakon što je zbog iznenadne zdravstvene tegobe završila pod nadzorom liječnika i morala otkazati gostovanje u emisiji „Loose Women“. Emotivno je priznala da se osjeća iscrpljeno i poraženo jer ju je misteriozna bolest prisilila na odmor, iako ga uporno izbjegava, prenosi The Sun.

Iznenadna slabost i otkazano pojavljivanje

Attwood je najprije na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj se vidi medicinski stručnjak koji se brine o njoj, a zatim se ispričala gledateljima i produkciji jer nije uspjela sudjelovati u emisiji.

„Tijelo mi je jednostavno reklo ‘ne’. Hvala ekipi što su se pobrinuli za mene“, napisala je.

‘Ne volim biti poražena’

Kasnije se pratiteljima obratila putem TikToka, gdje je otkrila kako se nosi s oporavkom. Ležeći na kauču, rekla je da joj najteže pada pasivan odmor.

„Ja sam najstarija kći, najstarija unuka, tipična tvrdoglava Bik. Ne slušam nikoga, pa očito ni vlastito tijelo. Ova me stvar potpuno porazila“, priznala je, dodajući da ima „24 sata strogo propisanog ležanja“.

Zamolila je obožavatelje i za preporuke filmova, naglasivši da joj ne treba ništa tužno jer se već osjeća loše zbog otkazivanja emisije.

Liječničke terapije i alternativni tretmani

Zvijezda je otkrila i da je tijekom dana primala infuziju te se podvrgnula akupunkturi, naglašavajući kako pokušava sve kako bi se što prije oporavila. Zahvalila je terapeutici Renati Nunes koju je opisala kao osobu „punu znanja“.

Velik profesionalni uspjeh usred zdravstvenih briga

Unatoč zdravstvenim problemima, Attwood je nedavno ostvarila i veliki poslovni uspjeh. Postala je zaštitno lice novog Debenhamsovog digitalnog koncepta "Debenhams Delivered", za što je potpisala unosan šesteroznamenkasti ugovor. U kampanji se pojavljuje uz sportsku legendu Petera Croucha i kolegicu iz emisije „Loose Women“, Judi Love.

