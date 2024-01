Američka pjevačica i glumica Miley Cyrus (31) i australski glumac Liam Hemsworth (34) razveli su se 2019. godine, a otkriven je i šokantan razlog tome.

"Bok svima, samo vas želim kratko obavijestiti da smo se Miley i ja nedavno razišli i želim joj sve samo sreću i sve najbolje u nastavku života. Ovo je privatna stvar i ne namjeravam davati daljnje izjave i komentare na tu temu", rekao je Liam u kolovozu 2019.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Miley i Liam bili su u braku osam mjeseci, a njihov odnos bio je turbulentan. Upoznali su se 2009. godine na setu filma 'The Last Song', tri godine kasnije su se zaručili pa onda i prekinuli. Ponovno su se spojili 2015. godine te 2018. tajno vjenčali, a 2019. godine službeno su se rastali.

Snimila osvetničku pjesmu

Nakon razvoda pričalo se kako ni Liam ni Miley nisu bili vjerni. No, kada je izašla Mileyin hit "Flowers" koju je posvetila bivšem suprugu, pjesma je osvojila prva mjesta na brojnim glazbenim ljestvicama. Spot je snimala u vili u kojoj je živjela s Liamom, a on ju je tamo prevario s čak 14 žena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia "Bio je najzgodniji dečko u školi kada se doselio, sve su ga cure htjele. Bio je drag i nasmijavao me. Prvo smo bili prijatelji, a onda smo se zaljubili", rekla je jednom nesuđena gospođa Hemsworth kojoj je sada možda i drago što to nikada nije postala.

Miley je u spotu bila odjevena u Liamovo crno odijelo koje je nosio na crvenom tepihu dok je pokraj njega pozirala Miley.

Ništa ne bi bilo sporno da se pjevačica nije pretvarala kao da liže glumca, koji joj je potom rekao: 'Možeš li se bar jednom pristojno ponašati?'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Miley je tu pjesmu objavila na njegov rođendan, a u nju je uključila i stihove Brune Marsa 'When I Was Your Man' koju je Liam na njihovom vjenčanju posvetio Miley.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Liam je trenutačno u vezi s australskim modelom Gabriellom Brooks, s kojom je prvi put viđen u prosincu 2019., a Miley je u vezi s glazbenikom Maxxom Morandom.

POGLEDAJTE VIDEO: Posljednjih 50 dana nije bilo razvoda, odvjetnica otkriva koliko on košta i za koliko se najbrže može razvesti