Turbofolk pjevačica otkrila detalje teškog djetinjstva: 'Majka je izabrala njega i ostavila me'

Turbofolk pjevačica Zorana Mićanović (19) postala je regionalna zvijezda hitom "Sikter", a nerijetko je nazivaju "kraljicom bakšiša". Ove je godine bila u središtu pozornosti zbog veze s 22 godine starijim pjevačem MC Stojanom (41) koja se raspala nakon nekoliko mjeseci. Pjevačica je sada odlučila podijeliti detalje iz djetinjstva, naglasivši da je riječ o teškom razdoblju njenog života.

Naime, Zoranini roditelji razveli su se kad je ona imala 5 godina. Jedno je vrijeme živjela s majkom, a nakon što je ona pronašla novu ljubav, pjevačica je morala otići ocu.

"Moja majka i ja nemamo sjajan odnos. Do pete godine sam živjela s njom i odselila kod tate te otada nikada više nismo bile zajedno. Ona je našla nekog čovjeka s kojim je živjela 15 godina, sve dok nije preminuo. Više sam voljela biti s mamom, čak nisam ni htjela ići kod tate. Ali, pojavio se taj čovjek, majka je izabrala njega i ostavila me", otkrila je.

Novi suprug njene majke nikad je nije prihvatio, a Zorana se prisjetila da ju je znao zaključavati u sobi.

"Taj nam suprug nije dozvolio da se vidimo, nikada me nije prihvatio. Ona je tog čovjeka stavila ispred mene. Kasnije se i udala za njega, ja nisam bila na svadbi. Nekoliko sam puta dolazila vidjeti majku i jednom me prilikom njen suprug htio namamiti da dođem kući. Htio je nazvati Centar za socijalni rad da me odvedu u udomiteljsku obitelj. Nije me mogao smisliti. Nekada me znao zatvoriti u sobu i zaključati dok mama ne dođe s posla", objasnila je.

Popularna je pjevačica dodala da se vrlo rijetko čuje s majkom, dva do tri puta godišnje. Pomogne majci kada zatreba, s obzirom na to da nema nikoga osim nje i njenog brata, no nisu ostale u dobrim odnosima.

