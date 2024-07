Muž, žena i njihova kći, članovi američke grupe The Nelons, poginuli su u zrakoplovnoj nesreći s još četiri osobe koje su se s njima nalazile u avionu. Naime, riječ je o Jasonu, Kelly Nelon Clark i Amber Nelon Kistler koji su poginuli u petak nakon što se njihov zrakoplov srušio iznad Wyominga na putu za nastup, piše BBC.

Kći članova grupe The Nelons koja je također nastupala s poginulim članovima grupe, Autumn Nelon Streetman, nije bila s njima u avionu te je potvrdila smrt svojih roditelja i sestre na Instagramu i izrazila zahvalnost obožavateljima na njihovim molitvama, ljubavi i podršci koju su pružili nekoliko sati nakon kobne nesreće.

"Kao što su mnogi od vas do sada čuli, moj otac i majka, Jason i Kelly Nelon Clark, zajedno s mojom sestrom Amber i šogorom Nathanom, kao i naši dragi prijatelji Melodi Hodges, Larry i Melissa Haynie bili su dio u tragične zrakoplovne nesreće u petak. Hvala vam na molitvama koje ste uputili meni, mom suprugu Jamieju i našem sinu koji će se uskoro roditi, kao i Jasonovim roditeljima, Danu i Lindi Clark. Cijenimo vaše molitve, ljubav i podršku dok prolazimo kroz nadolazeće teške dane", glasi izjava njihove najmlađe kćeri na Instagramu.

Dobitnici brojnih nagrada

Rex Nelon, otac Kelly Nelon Clark, osnovao je grupu 1970-ih. Nominirani su za tri nagrade Grammy i primljeni u kuću slavnih Gospel Music Association 2016. godine, a njihovi najveći hitovi su: "Shall Not Be Moved", "Come Morning" i "We Shall Wear a Robe and Crown".

Pored pjevačke karijere, Kelly je bila i glumica te se pojavila u ABC-jevoj fantastičnoj drami "Resurrection".

Foto: Profimedia Jason Clark, Autumn Nelon Clark, Kelly Nelon Clark i Amber Nelon Clark

