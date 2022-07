Princ Harry i Meghan Markle su o rasističkim komentarima s kojima su se susreli prije rođenja njihovog sina Archieja prvi put progovorili u intervjuu kod Opre Winfrey u ožujku prošle godine. Nisu željeli otkriti ime osobe jer bi, kako je Meghan tvrdila, to jako naštetilo njezinom ugledu.

Bio je to bombastičan intervju u kojem su odbjegli supružnici prvi put javno progovorili o svom odlasku iz Velike Britanije i napuštanju kraljevske obitelji.

Neočekivan tretman kraljevske obitelji

Meghan je tada otkrila da su se pojedini članovi obitelji brinuli koliko će tamna biti Archiejeva koža kad se rodi.

"To mi je prenio Harry", prisjetila se razočarana Meghan u intervjuu, ali nije otkrila koji su to članovi jer bi bilo previše štetno kada bi javnost doznala o kome je riječ.

Međutim, nova knjiga autora Toma Bowera razotkriva imena s kojima Meghan nije htjela izaći u javnost. Autor u svojoj neautoriziranoj knjizi "Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsor's", koja istražuje navodni "razdor" između vojvode i vojvotkinje od Sussexa i drugih članova monarhije tvrdi da je upravo Camilla, vojvotkinja od Cornwalla i druga supruga princa Charlesa, imala rasističke komentare o njihovom tada nerođenom sinu Archieju te da je time potaknula zastrašujuće osude cijele kraljevske obitelji.

Camilla smatra da ima pravo

Druga žena princa Charlesa, Camilla, navodno je sama rekla Harryju kako bi bilo smiješno da njegovo nerođeno dijete ima "riđu afro frizuru" i to tijekom razgovora koji su vodili 2016. godine s obitelji, piše Mirror. Šokantna otkrića koja je novinar Bower otkrio u knjizi došla su i do Camille, a izvori bliski vojvotkinji od Cornwalla su te tvrdnje nazvali 'totalnim glupostima'.