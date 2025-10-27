Trenutačno prolazi pravu agoniju: Evo kako izgleda zgodni brat Mate Rimca kojeg rijetko viđamo

Obitelj Mate Rimca (37) trenutačno prolazi kroz pravu agoniju. Naime, njegov mlađi brat Antonio objavio je da im je nestao pas Teddy iz hotela za pse na području Jastrebarskog.

Kako je naveo u objavi na Facebooku, pas je nestao dok je bio na čuvanju u hotelu, a obitelj za bilo kakvu informaciju koja bi mogla dovesti do pronalaska Teddyja nudi nagradu od 5000 eura.

Očekivano, ova je vijest odjeknula u javnosti i domaćim medijima, a u fokus je stavila upravo samozatajnog brata kojeg do sada nismo imali prilike viđati u javnosti.

Brata i sestru Mate Rimca ne viđamo često

Naime, za razliku od Mate, njegov brat Antonio, kao i sestra Ivana, godinama već vješto izbjegavaju kamere i medije pa se o njihovim privatnim životima gotovo ništa ne zna.

Jedna od rijetkih prigoda kada ih je javnost imala prilike vidjeti bila je za bratovo vjenčanje, a fotografijom svoje djece tada se na Facebooku pohvalila upravo Matina majka Zdenka Rimac.

Inače, Zdenka Rimac poduzetnica je koja je bila osnivačica i direktorica brojnih tvrtki, a javnost je oduševila svojim izgledom na sinovom vjenčanju prije nekoliko godina kada su joj mnogi pisali kako "izgleda kao da joj je 30 godina".

