TONY CETINSKI KAŽE – CIJEPLJENJE JE ČIPIRANJE: ‘Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti’

Tony je istaknuo da se on i njegova obitelj neće cijepiti te se nada da ga Facebook neće zatvoriti

Pjevač Tony Cetinski na Facebooku je putem videa objasnio svoje stajalište oko koronavirusa i cijepljenja. Snimak koji je objavio naslovio je “Cijepljenje? Ne hvala!”, a pratiteljima je rekao da se boji trenutka kada će krenuti represija.

“U mojoj glavi je najaktualnija tema cijepljenje. Uopće se više ne bojim korone, nego me strah vidjeti taj moment kad će krenuti represija i kad će krenuti nasilno cijepiti one koji se ne žele cijepiti. To me jako zanima i plaši”, istaknuo je te je dodao da se ne želi cijepiti.

“Tko će mene natjerati da se ja cijepim ako neću? Tko hoće nek se cijepi, nemam ništa protiv. Ne dam. Ja jednostavno ne dam da me netko cijepi. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspemo ili nas uspavajte pa nas na silu cijepite. Nema šanse”, kazao je.

Tony je istaknuo da se on i njegova obitelj neće cijepiti te se nada da ga Facebook neće zatvoriti jer priča o škakljivim temama.

“Je li moguće da je sve ovo da bi nas se dovelo pod kontrolu, da bi nas se čipiralo, cijepilo?”, zapitao se između ostalog Tony.