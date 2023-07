Legendarni pjevač Tony Bennett, čija je karijera trajala osam desetljeća, koji je osvojio 20 Grammy nagrada i prodao više od 50 milijuna ploča diljem svijeta, preminuo je u 96. godini, javlja The Sun.

Bennett je preminuo u petak ujutro u svom rodnom gradu New Yorku, potvrdila je njegova publicistica Sylvia Weiner za Associated Press. Uzrok smrti još nije utvrđen. Pjevač je preminuo dva tjedna prije svog 97. rođendana.

Bennett, koji se borio u Drugom svjetskom ratu, smatran je jednim od najvećih izvođača 20. stoljeća. Njegov vršnjak Frank Sinatra nazvao ga je "najvećim popularnim pjevačem na svijetu".

Karijeru je započeo kao pjevač komercijalnih pop pjesama i naposljetku je potpisao za Columbia Records. Njegov prvi veliki hit došao je 1951. godine s albumom "Since of You", koji je stekao popularnost na džuboksima, a zatim dosegao prvo mjesto na pop ljestvicama, prodavši se u više od milijun primjeraka.

Nastupio je s brojim poznatim pjevačima

Bennettova karijera nastavila je vrtoglavo rasti tijekom kasnih 1950-ih s albumima kao što su "The Beat of My Heart" i "Basie Wings, Bennett Sings". Karijera mu je stagnirala sredinom 1960-ih s pojavom rock glazbe, međutim, vratio se kasnih 1980-ih kada je snimio pjesme za mlađu generaciju.

Tijekom tog vremena, Bennett je nastavio s izdavanjem nagrađivanih albuma, uključujući "Portrait of the Artist", hommage Franku Sinatri "Perfectly Frank" i posvetu Fredu Astaireu "Steppin' Out". Bennett je također poznat po svojim nastupima s brojim slavnim pjevačima od Franka Sinatre do Lady Gage.

Njegovi homage albumi postigli su zlatni status i osvojili Grammyja za najbolju tradicionalnu pop vokalnu izvedbu i dodatno etablirali Bennetta kao američkog velikana.