Hrvatski glazbenik, tekstopisac, glazbeni producent te član žirija showa 'Superstar' - čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo - Tonči Huljić u četvrtak se susreo u splitskom hotelu Park s natjecateljem Dore, Markom Purušićem, poznatijim kao Baby Lasagna.

Suradnici su Huljiću rekli da je Baby Lasagna oduševljen njegovim likom i djelom, dok je njemu mladi glazbenik pravo osvježenje na domaćoj glazbenoj sceni.

Prije susreta, razgovarali su samo telefonski, a Marko je odlučio zbog Huljića doći u Split na dva dana. Na ručku su dogovorili suradnju, a pjesmu će predstaviti na Melodijama Jadrana.

Huljić je rekao za Slobodnu Dalmaciju da su on i Baby Lasagna vrlo slični, a imao je i sve riječi hvale o njemu.

"Vidio sam da se radi o divnoj osobi i normalnom dečku. Ne volim raditi s ekscesnim ljudima koji su puni sebe, koji na sve što drugi rade gledaju podcjenjivački. Moram priznati da smo baš uživali tijekom druženja. Odlično smo se uklopili. Imamo iste senzibilitete prema muzici, svijetu, vjeri... Dosta smo slični.

Na prvi pogled dosta različiti, ali zapravo dosta slični. Bit će to vrlo zanimljiva kolaboracija. Imam jednu ideju u glavi koju sam počeo razvijati. Falio mi je netko tko je treper i polaže pažnju na melodiju. Poklopilo se da su želje i potrebe iste", rekao je Huljić.

Foto: RTL/Screenshot Foto: RTL/Screenshot

Družili se četiri sata

Baby Lasagna je otkrio kako je on Huljićev fan više od deset godina pa ga JE jedva čekao upoznati.

"Priželjkivao sam upoznati ga i oduševio me. I dalje mi stoji među glazbenim uzorima. Jedva se čekam vratiti u Split, zabavno je jako družiti se s njim", rekao je Marko.

Družili se četiri sata

U četverosatnom druženju, razgovarali su o svojim glazbenim karijerama, a jedna anegdota Marku je ostala posebno upamćena.

" Pričao mi je anegdote iz svoje karijere, a najviše me se dojmilo kad mi je rekao da su on i Bregović svojedobno, kad je Huljić imao 25 godina, imali po dva-tri nastupa dnevno po sat i pol, to me fasciniralo. Naći ćemo se ponovno nakon Dore" rekao je Marko.

Iznimno uzbuđen zbog nastupa na Dori

Podsjetimo, Marko će se natjecati na Dori sa svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", a nedavno je za Net.hr otkrio kako je presretan zbog njezine slušanosti.

"Nisam siguran jel Rim Tim Tagi Dim i sada uopće hit, ali presretan sam postignutim brojkama. Inače, ne razmišljam o takvim stvarima te sve što se sada događa je "gratis". Upravo zato, radi ovakvog stava, ne mogu i neću razmišljati o budućnosti ove pjesme. U mjesec dana je dosegla pola milijuna pogleda, bila je no.1 trending na YouTubeu i dosegla je 4. mjesto na Hrvatskim chartovima - što bih mogao više poželjeti?", rekao nam je Marko.

Foto: instagram Foto: instagram

Tada je progovorio o uzbuđenosti zbog nastupa i o tremi.

"Iznimno sam uzbuđen radi nastupa. U prvim fazama strah i neizvjesnost su prevladavali kada bih se sjetio nastupa, ali kako su se stvari počele realizirati, a time i sigurnost, negativni aspekti su se počeli smanjivati. U ovom trenutku osjećam tremu, ali jednako toliko i uzbuđenje, mogu reći da jedva čekam", rekao nam je Marko.

