Tomislava Dukić (25) iz Tomislavgrada nova je 27. Miss Hrvatske, porazgovarala je s RTL-ovom novinarkom Ružicom Đukić o tome kako se prijavila na Miss Hrvatske, o dojmovima, ljubavi, hrani, ljudima, djeci i slično, javlja Danas.hr.

Nisu joj se još slegli dojmovi

Nakon proglašenja 27. miss Hrvatske, ne prestaju komentari. Naime, mnogi smatraju da su napokon izabrali missicu, koja će napraviti vrhunski uspjeh na svjetskom izboru.

Nova Missica priznala je kako joj se još nisu slegli dojmovi nakon proglašenja.

Foto: Studio Krišto za Miss Hrvatske

"Još mi se nisu slegli dojmovi, nisam još u potpunosti osvijestila u svojoj glavi što se baš dogodilo, ali svakako da sam jako sretna", rekla je Tomislava.

Prijavile su je njezine sestre

Tomislava će Hrvatsku predstavljati tek 2025. godine, a kako ona kaže na Izbor za Miss prijavile su je starije sestre.

"Sestre su vidjele taj potencijal u meni i kada su saznale da se održava Izbor za Miss, onda zašto ne to iskoristiti dok još mogu i onda sam rekla 'okej', idem probat pa šta bude", priznala je Tomislava.

Foto: Studio Krišto za Miss Hrvatske

Ova diplomirana kineziologinja proglašena je najljepšom te je ponijela krunu za Miss Hrvatske. Missica je progovorila i o ljudima koji komentiraju da se trebala prijaviti na Izbor za Miss Bosne i Hercegovine a ne Hrvatske.

"Mislim da ljudi još nisu popratili sve ovo. Birala se Miss za Dijasporu, odnosno za hrvatsku Dijasporu i ja sam tu se prijavila za taj izbor. Tim ljudima stvarno želim dobro u životu i da shvate, ne samo u mojoj situaciji, nego općenito u ovakvom svijetu, da smo mi svi ljudi nečija djeca i da to mogu biti njihova djeca", rekla je 25-godišnjakinja.

Želi imati djecu

Za djecu je vezana i njezina dosad neostvarena životna želja.

"Da se ostvarim kao majka i da ta djeca budu zdrava", rekla je Tomislava nakon čega je zastala i rekla da joj je teško o tome razgovarati.

Inače, Tomislava je u sretnoj ljubavnoj vezi, za koju kaže da je ne želi eksponirati u javnosti.

Foto: Boris Mataković za Miss Hrvatske

"Imam dečka, koji želi da to sve ostane malo privatno jer je on ovako dosta samozatajan", ispričala je prelijepa Hercegovka.

Na pitanje jesu li manekenkama u posljednje vrijeme privlačniji poduzetnici, a ne nogometaši rekla je da joj bitno samo da radi.

"Bitno je da je on radnik i da radi i da doprinosi sebi i svojoj obitelji, znači da voli raditi, a sad što je on po struci, to neka bude na njemu" rekla je Tomislava te kroz smijeh priznala da je njezin dečko nogometaš.

Progovorila o vjeri i hrani

Nedjeljom je redovno na misi, a vjera joj je važan dio života. "Jesam naravno i vjerujem da baš nešto odozgo dovelo do svega ovoga", rekla je.

Tomislava kaže da se po mnogo čemu izdvaja od stereotipa koje vežu uz Hercegovke, ali je po mnogim stvarima upravo to, ponosna Hercegovka.

Na kraju emisije priznala je da što se hrane tiče, više voli raštiku od sushija.