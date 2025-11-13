Tomislav i Petra se povezali, a Josip nakon vrućih poljubaca stao na loptu

Jutro nakon ludog tuluma stiglo je vrijeme za sabiranje dojmova. Iris je priznala da ju Josip E. sve više intrigira, dok su ostale njegove dame jasno poručile da im je zasmetalo što je toliko vremena posvetio isključivo Radmili.

„Ima malo drame kod nas. Radmila radi scenarij. Želi osvojiti Josipa i ne dopušta mu da komunicira sa mnom“, otkrila je Sanja.

Tomislavova Miljana prisjetila se kako ju je Dejan na tulumu pokušao odvesti sa strane i poljubiti, no ostala je dosljedna. „Ima svoje cure. Mlad je, sladak, ali ništa zasad“, zaključila je.

I u Robijevu taboru ima drame. Zlatna djevojka Ankica smatrala je da su njegove ostale dame ljubomorne i ljutite na nju, a one su se, pak, udružile i tračale je za doručkom.

Anita Martinović okupila je sve farmere i kandidatkinje kako bi doznala još pikanterija.

„Doček nije bio baš tako sjajan. Ima minus. Ostavio je cure i mene i otišao s Petrom. Sigurno je nešto bilo između njih“, Miljana je pred svima rekla.

„Otvorili smo se jedno drugome i tu su s moje strane emocije malo proradile“, Petra je otkrila, no Iris je smatrala da malo pažnje samo godi njezinu egu.

Josip Ercegović cijeli je tulum proveo s Radmilom, no ostale njegove dame nisu očajavale.

„Vjerujem u ljubav na prvi pogled, ali ne znam je li to to“, priznao je kako su ga jučer ipak malo ponijele emocije, „Odmah sam ujutro bio svjestan što sam napravio i pokušavao sam držati distancu.“ Obećao je da će i ostalima posvetiti svoju pažnju.

Najmlađi farmer Dejan bio je neodlučan: „Prezadovoljan sam. Sviđaju mi se sve tri i ne mogu još odlučiti, želim ih još upoznati.“

Matea je poručila kako je mirna jer smatra da nema konkurenciju, a Ajda i Dora poželjele su još vremena nasamo s Dejanom.

Robertove dame u međuvremenu su izgladile nesuglasice, no i dalje su se ljutile na svog farmera jer nije pokazao više inicijative i plesao s njima, iako je to obećao.

Svi su zaključili da je za njega najviše zagrijana Suzana, no on je smirivao situaciju pa kazao kako ništa ne može na brzinu, koliko god ona to željela.

Zlatna djevojka Josipa Đ. bila je i više nego zadovoljna kvalitetnim vremenom koje je provela s njim: „Kliknuli smo iako nismo to očekivali!“

„Zlatna djevojka se previše trudi“, dala je svoj sud Ljiljana.

„Ksenija bi se mogla uklopiti u život kakav ja živim, ona mi je tip-top“, optimističan je bio i farmer, „Možda bih se mogao i zaljubiti!“

Kako bi usnulu atmosferu nakon tuluma malo razbudila, Anita je za farmere i kandidatkinje osmislila seoske sportske igre, koje su itekako probudile natjecateljski duh.

Nošenje košare na glavi, vožnja u tačkama, bacanje potkove, gađanje kozane bile su discipline u kojima su timovi skupljali bodove. Nakon zbrajanja, pobjednicima su proglašeni farmer Dejan i njegove dame.

A kad je pao mrak, upravo je Dejan svoje dame poveo na novi razgovor kako bi ih još malo bolje upoznao.

„Voljela bih ozbiljno s njime“, sramežljivo je poručila Dora, a Dejan je poželio da se još više opusti i bude otvorenija u komunikaciji.

Ajda ga je dočekala s osmijehom i zagrljajem, a on je poručio kako mu je jako fizički privlačna.

„Očekujem da to bude iskrena ljubav i da pokaže da je muško“, obznanila je, „Ima kvalitete da mi bude prvi dečko jer se prvi dečko uvijek pamti.“

„Ako bismo kliknuli, ne bih samo zabavu“, poručio je i Dejan.

Šećer na kraju ostala je Matea, koja mu je zamjerila da je malo previše slatkorječiv.

„Balav je, ne znam kako to opisati“, zaključila je.

„Jesi ljubomorna na druge djevojke?“ zanimalo ga je.

„Lagala bih kad bih rekla da mi je svejedno, ali znam koliko vrijedim. Na tebi je da doznaš“, poručila je.

A što još čeka farmere i dame, otkrit će nova epizoda 'Ljubav je na selu', u ponedjeljak od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

