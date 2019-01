TOM HARDY I POZNATA GLUMICA DOBILI SINA: Dali su mu ime po liku iz omiljenog filmskog klasika

Tom i supruga upoznali su se prije 10 godina na snimanju serije “Orkanski visovi”, a u braku su od 2014. godine

Glumački par Tom Hardy i njegova supruga, Charlotte Riley, još krajem prošle godine dobili su sina kojemu su dali ime Forrest, no to su podijelili samo s obitelji i prijateljima. “Oboje su presretni prinovom, a dijete već sad jako sliči Tomu. Nazvali su ga Forrest, po filmu ‘Forrest Gump’ i velikoj ulozi Toma Hanksa“, tvrdi izvor za The Sun.

Tom i Charlotte upoznali su se prije 10 godina tijekom snimanja serije ‘Orkanski visovi’, TV ekranizacije klasika europske književnosti. Vjenčali su se 2014. godine, a imaju i trogodišnju kćer čije ime nikada nisu iznijeli u javnost.