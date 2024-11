Tko su pustinjaci? Odriču se materijalnog života, a jedna od njih je bivša hrvatska glumica

U svijetu prepunom buke, tehnologije i svakodnevnog stresa, neki pojedinci biraju potpuno drugačiji put – tišinu, molitvu i osamu. Pustinjaci su ljudi koji se svjesno odriču materijalnog i svjetovnog života, svoj mir pronalaze u prirodi ili samostanima, daleko od užurbanosti modernog društva. Iako njihov izbor može djelovati neobično, mnogi među njima su nekada vodili živote pod svjetlima reflektora, dok ih unutarnji poziv nije odveo prema skromnosti i duhovnoj ispunjenosti.

Za razliku od većine ljudi koji slave rođendane, blagdane i druge važne datume s obitelji i prijateljima, pustinjaci se često povlače od takvih običaja. Njihov fokus nije na obilježavanju datuma, već na duhovnom rastu i introspekciji. Umjesto organiziranja zabava, darivanja ili gozbi, pustinjaci će se posvetiti molitvi, meditaciji ili jednostavno zahvalnosti za život. Njihovi domovi su skromne kolibe ili usamljeni prostori gdje dani prolaze u tišini. Jedan od primjera u Hrvatskoj je Edita Majić, bivša glumica koja je napustila svjetla reflektora i povukla se u osamu. Ako su povezani s određenim religijskim tradicijama, poput Božića ili Uskrsa, pustinjaci ih mogu obilježiti na svoj način, usmjereni isključivo na duhovnu dimenziju tih blagdana. Njihova proslava ne uključuje ukrašavanje, gozbe ili darivanje, već tišinu i kontemplaciju.

Edita Majić

Foto: YouTube/Screenshot Edita Majić

Edita Majić (54), bivša je glumica koja je postala karmelićanka, a potom se povukla u pustinjaštvo. Nakon života u samostanu u Avili, 2017. godine odlučila je napustiti samostan i živjeti u potpunoj osami, daleko od civilizacije.

"Već dugi niz godina ona je osjećala da je Bog zove na drugačiji i radikalniji način življenja. Od samog početka znala je i koji je to način. Bilo je to pustinjaštvo. Život van samostana na pustom i osamljenom mjestu, nenaseljenom i u samoći. Godinama se molila i pitala, želi li Bog to zaista od nje? Pustinjaštvo? Kako to ostvariti, kako izići iz samostana, kamo poći?“, tada je rekla Editina majka za Bitno.

Dolores Hart

Foto: Profimedia Sara Maitland

Foto: Profimedia Sara Maitland

Bivša holivudska zvijezda Dolores Hart (86) uživala je u uspješnoj karijeri i bila poznata po ulogama uz Elvisa Presleya. Međutim, na vrhuncu slave napustila je filmski svijet kako bi se pridružila benediktinskom samostanu. Danas živi u tišini i molitvi, a njezin život inspirirao je mnoge.

Sara Maitland

Foto: YouTube/Screenshot Sara Maitland

Britanska književnica i feministica, Sara Maitland (74), odlučila je napustiti društveni život i povući se u škotsku divljinu. Inspirirana duhovnošću i ljubavlju prema tišini, sada živi kao pustinjakinja, pišući o samotnjačkom životu i duhovnim iskustvima.

Enzo Bianchi

Foto: YouTube/Screenshot Enzo Bianchi

Osnivač poznate monaške zajednice Bose u Italiji, Enzo Bianchi (84), bio je poznat intelektualac i duhovni lider. Iako je ranije često javno istupao, povukao se u osamu kako bi se posvetio molitvi i tišini, ostavljajući svjetovni život iza sebe.

