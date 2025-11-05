On je muškarac koji je osvojio srce lijepe misice: Laura Gnjatović ljubi zgodnog košarkaša
Dok cijeli svijet priča o njezinoj ljepoti, ona ljubi markantnog Dubrovčanina
Nakon što je u travnju ponijela titulu Miss Universe Hrvatske 2025., Laura Gnjatović (22) ovih je dana otputovala u Bangkok, gdje će 21. studenoga predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru ljepote. No, osim ljepotom i uspjehom, Laura plijeni pažnju i – ljubavnom pričom.
Zanosna Zadranka, koja živi u Dubrovniku, krajem svibnja ove godine zaručila se za svog dugogodišnjeg dečka, košarkaša Filipa Vujčića (24), mladog Dubrovčanina koji trenutno igra za Kvarner, a ranije je nosio dres KK Šibenika.
Iako su oboje samozatajni, zajedničke fotografije jasno pokazuju koliko su zaljubljeni, a Laura se nakon prosidbe pratiteljima na Instagramu pohvalila i Filipovim dobrim ukusom.
"Što je, je, nisam sekunde posumnjala u njegov ukus, to objašanjava činjenicu da mi je galerija puna ovakvih fotografija... Kad je otvorio onu kutijicu, više ništa nisam ni vidjela ni čula", otkrila je svojedobno na Instagramu.
Laura, inače studentica sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku i profesionalna odbojkašica ŽOK Dubrovnik, oduševljava i svojom skromnošću. Uz sportske i akademske uspjehe, radi i u Hitnoj službi Dubrovačko-neretvanske županije, što njezinu ljepotu čini još posebnijom.
Na svjetskom izboru ljepote Laura će se predstaviti u nacionalnom kostimu inspiriranom plemenitom periskom, koji potpisuje dizajner Juraj Zigman.
