On je muškarac koji je osvojio srce lijepe misice: Laura Gnjatović ljubi zgodnog košarkaša

Nakon što je u travnju ponijela titulu Miss Universe Hrvatske 2025., Laura Gnjatović (22) ovih je dana otputovala u Bangkok, gdje će 21. studenoga predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru ljepote. No, osim ljepotom i uspjehom, Laura plijeni pažnju i – ljubavnom pričom.

Zanosna Zadranka, koja živi u Dubrovniku, krajem svibnja ove godine zaručila se za svog dugogodišnjeg dečka, košarkaša Filipa Vujčića (24), mladog Dubrovčanina koji trenutno igra za Kvarner, a ranije je nosio dres KK Šibenika.

Foto: Instagram

Iako su oboje samozatajni, zajedničke fotografije jasno pokazuju koliko su zaljubljeni, a Laura se nakon prosidbe pratiteljima na Instagramu pohvalila i Filipovim dobrim ukusom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Što je, je, nisam sekunde posumnjala u njegov ukus, to objašanjava činjenicu da mi je galerija puna ovakvih fotografija... Kad je otvorio onu kutijicu, više ništa nisam ni vidjela ni čula", otkrila je svojedobno na Instagramu.

Foto: Instagram

Laura, inače studentica sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku i profesionalna odbojkašica ŽOK Dubrovnik, oduševljava i svojom skromnošću. Uz sportske i akademske uspjehe, radi i u Hitnoj službi Dubrovačko-neretvanske županije, što njezinu ljepotu čini još posebnijom.

Na svjetskom izboru ljepote Laura će se predstaviti u nacionalnom kostimu inspiriranom plemenitom periskom, koji potpisuje dizajner Juraj Zigman.

POGLEDAJTE VIDEO: Poplava lažnih recenzija uništava restorane: 'Pisali su da smo rasisti, da nam sve smrdi...'