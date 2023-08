Nakon skandala, Petra se oglasila i podijelila poruku koju je poslala Niši. "Samo želim reći da sam dugo razmišljala o ovoj situaciji. Bila sam šokirana kad smo imali taj telefonski razgovor i osjećala sam se loše u tom trenutku i nisam znala kako drugačije odgovoriti ili reći da to nije ispravno. Nakon nekog vremena skupila sam hrabrosti reći vam da nije ispravno što ste to čak i razmišljali, a kamoli pokušali ostvariti. Ne znam kako biste se osjećali da se to dogodilo vašoj kćeri. Molim vas, nemojte mi više pisati", napisala je kći Vlade Divca.