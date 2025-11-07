Kako je teta iz vrtića postala poznata influencerica? Upoznajte Stellu Zulijani

Svijet društvenih mreža posljednjih je godina doživio nevjerojatan porast popularnosti, a s njim i broj ljudi koji su odlučili zamijeniti tradicionalne karijere za virtualnu stvarnost u kojoj se kreira sadržaj. Mnogi mladi, uključujući i visoko obrazovane pojedince, napuštaju stabilne poslove kako bi ušli u svijet influenserske industrije, prepoznajući u njemu mogućnosti za osobnu i profesionalnu slobodu. U tom okruženju ističe se i priča Stelle Zulijani, influencerice koja je donijela hrabru odluku napustiti posao odgajateljice i potpuno se posvetiti društvenim mrežama. Ova promjena nije bila samo profesionalni korak, već i osobni izazov koji je Stella iskoristila da ostvari svoje strasti i snove, ulazeći u virtualni svijet gdje je njezina kreativnost dobila priliku za rast. Pa upoznajte simpatičnu Stellu.

Kako ste odlučili krenuti u svijet društvenih mreža i kada ste shvatili da to može postati vaša karijera?

Od kada znam da tehnologija postoji,ja nešto snimam. Oduvijek sam pratila taj svijet, i domaći i strani, i htjela sam se baviti time jer mi se činilo jako zabavno. U srednjoj školi sam krenula snimati za YouTube, ali ništa ozbiljno, više iz zabave. Onda je došao TikTok, gdje sam u početku pratila samo strane trendove, a u jednom trenutku shvatila sam da je nekim ljudima to i posao, pa sam odlučila i ja ozbiljno pristupiti društvenim mrežama. Ništa nije krenulo iz želje za zaradom, već iz ljubavi prema snimanju svega što mi se u životu događa. To danas radim, samo što sada i zarađujem od toga.

Napustiti stabilan posao odgajateljice vrtiću nije mala stvar. Koja vam je bila najveća briga kad ste donosili tu odluku, a što vam je dalo sigurnost da krenete u nepoznato?

Koliko mi je to bilo nepoznato, toliko mi i nije bilo jer, kao što sam gore navela, pratim tu scenu već dosta godina i pratim ljude koji se time bave već godinama. Shvatiš da je moguće baviti se tim poslom, pa je samo bilo važno preći neku prepreku koju imaš, primjerice sram. Nisam se osjećala nesigurno upravo iz tog razloga jer, ako netko drugi može, zašto ne bih i ja? Briga koju sam imala bila je: "Hoće li biti posla kao što ga sada imam?'', ali posla ima, i to više nego prije, pa sam vrlo brzo zaboravila na tu brigu.

Svjedočimo tome da mnogi ljudi napuštaju "tradicionalne" karijere kako bi se posvetili influenserskoj industriji. Postoji li opasnost od tog trenda s obzirom na to da sve više mladih želi karijeru na društvenim mrežama?

Iskreno mislim da ne postoji opasnost jer ovaj posao stvarno nije za svakoga. Znam dosta ljudi koji se ovime bave čisto iz zabave i ne žele to raditi dugoročno. Također poznajem neke koji su se bavili influenserskim poslom i jednostavno im je bilo previše svega što taj posao nosi. Nisu mogli pratiti brzinu kojom se sve mora događati, a ono što će nekima vjerojatno biti smiješno - prepoznatljivost na ulicama. Tako da, ne mislim da ne postoji opasnost jer i dalje postoje ljudi koji se žele baviti klasičnim poslom.

Koliko se stvarno može zaraditi kao influencer, i koliko vam je vremena trebalo da dođete do toga da zarađujete dovoljno da vam to bude primaran posao?

Može se zaraditi jako dobro. Meni je trebalo onoliko vremena koliko mi je trebalo da shvatim da mogu svoj rad dobro naplatiti -otprilike godinu dana. No prvo sam se godinama snimala bez ideje da će to jednog dana postati moj posao, već samo iz vlastitog gušta.

Na društvenim mrežama često otvoreno govorite o detaljima iz svog privatnog života. Kako balansirate želju za uspjehom s očuvanjem privatnosti?

Da, jako često govorim o svom privatnom životu, ali ne govorim sve i ne ulazim u najsitnije detalje. I dalje živim svoj privatan život koji ljudi na društvenim mrežama ne vide. Kada objavim video koji je "privatniji", uvijek najprije pitam za odobrenje svih koji su na bilo koji način povezani s tim videom. Stvarno ne snimam sve i svašta, niti mi je to u planu. Ja svoj život živim, i svašta se događa, dobro i loše, ali samo neke stvari objavim, a neke ne jer smatram da privatne stvari ne moraju ići u javnost. Nekad je stvarno dobro pričati o svom životu jer se ljudi tada povežu s vama. Shvate da nisu sami u nečemu i da i vi živite najnormalniji život.

Hejt komentari, kritike i negativne reakcije postali su gotovo normalan dio života influencera. Koja je najbizarnija stvar koju ste pročitali o sebi na internetu i kako ste reagirali?

Moram priznati da, kad dođe pitanje o negativnim komentarima, stvarno moram dobro razmisliti o njima i o tome što je na mene utjecalo jer se ja na njih stvarno ne obazirem. Ako i pročitam neki negativni komentar, odgovorim na njega kroz šalu ili odgovorim istinom, ali većinom samo ignoriram. Jedino što mi sada pada na pamet, ali to opet nije neki specifičan komentar, je kada sam imala prirodan nos koji nije bio idealan. Tada su stizali svakakvi komentari vezano za to. Tada me nos dosta smetao jer sam se jako voljela snimati, a te videe nisam mogla gledati jer nisam bila zadovoljna izgledom, pa je vjerojatno najbizarniji komentar bio vezan za nos. No, nemam specifičan komentar koji me stvarno dotukao, niti je bilo koji komentar bio toliko loš da bih se prestala snimati i baviti se ovim poslom.

Preseljenje iz Istre u Zagreb sigurno je bila velika promjena. Kako je ta selidba utjecala na vašu karijeru?

Da, to je bila velika promjena, ali meni ne toliko velika jer sam s 15 godina otišla u srednju školu u Rijeku, gdje sam preko tjedna bila u učeničkom domu, a vikendima kod kuće. Već tada sam napravila jedan maleni korak prema selidbi, a kako je moj dečko Lovro iz Zagreba, bilo je logično da ću se kad-tad doseliti ovamo. Najprije smo o tome razmišljali kao par koji želi živjeti zajedno, a onda je tu došao i moj posao zbog kojeg sam se 100% odlučila za selidbu. Selidba je dosta utjecala na moju karijeru jer, kako sam objavila na društvenim mrežama da sada živim ovdje, ponude su samo stizale. Stizale su i prije selidbe, ali je u mailu često stajalo "potrebno je da si u Zagrebu za suradnju". Mislim da danas to nije toliko bitno, ali i dalje je svakako bolje da si barem na maloj udaljenosti odavde.

S obzirom na to da društvene mreže postaju sve zasićenije, kako se istaknuti i probiti kroz taj vrtlog konkurencije?

Što se toga tiče, svi koji se žele time baviti gledaju koji trend da poprate, što da sada snime, a da je drugačije... Uključujući i mene. I ja gledam što je u trendu i definitivno to treba malo uzeti u obzir, ali ne toliko koliko mislimo. Danas je rijetka pojava da nešto još niste vidjeli, pogotovo na našem području. Svaki trend koji je aktualan kod nas, netko van naše države je to napravio prvi, a mi onda to samo usvojili. Netko tada trend prilagodi sebi i malo izmjeni, ali opet ništa neviđeno, a netko iskopira od A do Ž. Ja sam, recimo, vidjela jedan trend koji je popularan vani i odlučila ga snimiti na Siciliji. Začudila sam se koliko ljudi nije imalo pojma za taj trend, a nakon toga ga je većina kreatora snimila. I ja sam nekoga iskopirala od A do Ž, samo na drugim lokacijama. Ono bitno je da takvi trendovi neće dugoročno istaknuti i da nećeš ništa previše dobiti od toga. Da bi se istaknuo/la, najbolje je biti svoj/a. To je najbolji način da se "prodaš" jer nema nikoga tko je isti kao ti i nitko te neće moći iskopirati.

Kako zamišljate budućnost ove profesije? Hoće li influencer karijera postati još prestižnija ili će se tržište zasititi?

Mislim da se u bliskoj budućnosti tržište neće zasititi, a za dalju budućnost ne znam. Mislim da neće jer posla ima i uvijek ima mjesta za nove kreatore. Kao što sam ranije odgovorila, nisu svi za ovaj posao pa ni ne ostanu u tome predugo. Smatram da je influencer karijera oduvijek bila prestižna, samo prije nismo na našim područjima toliko znali što se sve može s njom postići. Svakako će biti još prestižnija jer, kao i sve, ta cijela industrija će se još više razviti.

Tko je Stella – kada se kamere ugase?

Ista ona Stella koju gledate na malim ekranima.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu