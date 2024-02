Hrvatska pjevačica Martina Vrbos (40) izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama jer se natjecala u srpskom izboru za pjesmu Eurosonga. Pjevačica je nastupila na Pesmi za Evroviziju s hitom 'Da me voliš', međutim nije prošla dalje. Vrbos već dugi niz godina živi u Beogradu sa suprugom, poduzetnikom Bogoljubom Vidakovićem, koji je njezina najveća podrška.

Bogoljub je završio Beogradsku bankarsku akademiju, a sada je direktor građevinske firme također u Beogradu. Golupčići su se prvi put sreli u Budvi, kada je Vidaković došao na njezin koncert. Upoznao ih je zajednički prijatelj, a Martina je odmah "pala" na sadašnjeg supruga.

"Naravno da sam crkla za njim, a on se ponašao nezainteresirano. Igrice su trajale nekoliko meseci, dok nije pao na moj šarm", rekla je ranije Martina za srpske medije.

Vjenčali se u Istri

Bogoljub je mlađi od pjevačice šest godina, no Martina je ranije govorila kako se ta razlika uopće ne osjeti.

"Razliku ne osjećam jer se odlično slažemo, možda je bolje da me to pitate kad bude šezdesetogodišnja debela baba, a on još uvijek zgodan i lijep. Tad ću sigurno znati odgovoriti", našalila se ranije pjevačica, piše Blic.

Par se vjančao 2016. godine u Balama u Istri, na ceremoniji u krugu najbližih prijatelja i obitelji. Martina je zablistala u čipkastoj vjenčanici, dok je Bogoljub na vlastito vjenčanje došao u ležernom izdanju - kratkim hlačama i majici.

"Sretna prva godišnjica braka ljubavi moja. 8. srpnja 2016.", napisala je Martina 2017. godine na društvenoj mreži.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Pjevačica je nakon vjenčanja uzela suprugovo prezime Vidaković, a javnosti je ostala poznata po djevojačkom prezimenu Vrbos. U braku su dobili sina Kostu i kći Milu te zajedno žive u Beogradu.

