Boško Jakovljević omiljeni je srpski TV voditelj, koji je uhvaćen u zagrljaju pjevačice Nine Badrić. Njih dvoje postavili su zajedničku fotografiju na društvenoj mreži, na kojoj s osmijehom poziraju kameri dok Nina nježno drži Boškovu bradu.

Ispod fotografije koju je objavio, poručio je Nini: "Volim te".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Joško Jakovljević, Nina Badrić

Jakovljević je javnosti poznat kao maneken koji se modelingom počeo baviti u ranoj mladosti, a kao modni dizajner plasirao je nekoliko kolekcija za popularne brendove.

Voditeljstvom na televiziji se krenuo baviti nešto kasnije, a prva emisija u kojoj smo ga mogli vidjeti u ulozi voditelja je 'City Club'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, mnogi ga prepoznaju kao manekena iz pjesme 'Ti si moj greh' najveće glazbene dive Jugoslavije Lepe Brene.

Spot je snimljen u predvorju Narodne banke Srbije, a Boško u njemu utjelovljuje faraona, dok se Brena snašla u ulozi Kleopatre.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Youtube screenshot Foto: Youtube screenshot Joško Jakovljević

Jakovljević je svojevremeno pričao i o svojim početcima prije same voditeljske i manekenske karijere: "Posao operatera radio sam sedam-osam godina, a onda sam se počeo baviti i manekenstvom. Pošto sam stekao mnoga poznanstva, zvali su me s jedne televizije i tražili da im restiliziram voditelje, točnije da se ja brinem o njihovom stajlingu pred kamerama. Rekao sam da ja to ne bih radio, već sam i sam htio biti voditelj. Dali su mi šansu i tako je sve krenulo", zaključio je.

Inače, Nina Badrić i Boško poznaju se već dugi niz godina, a sa zajedničkih fotografija vidljivo je i koliko su bliski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovoga ljeta sastali su se u Istri pa su podijelili zajedničku fotografiju u luksuznom resortu. Iako su samo prijatelji, Boško joj je jedne prilike poručio: "Jedna jedina, moja Nina Badrić. Volim te do neba i nazad, to znaš".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nina Badrić: 'Ja se ponosim svojim godinama. Ne skrivam se, ne bježim od njih. Danas je privilegija stariti'