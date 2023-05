MISTERIOZNA FITNESS TRENERICA / Tko je Lucija Baban? Fatalna sestra poznate glumice ne prestaje provocirati golišavim izdanjima i tijelom boginje

Lucija Baban jedna je od najtraženijih fitness trenerica, a ujedno je i sestra poznate glumice Katarine Baban. Lucija na Instagramu redovito objavljuje fotografije u sportskim kompletićima, ali i one malo izazovnije i golišavije. Prati je 115 tisuća ljudi, a to nije ni čudno jer je ova fitness trenerica svoju liniju dovela do apsolutnog savršenstva. "Boginja", "Mačka prava", "Kakva ljepota", "Čisto savršenstvo!", "Guza gori opasna mala", "Nisi normalna, razvalila si", "Idem po tablete za srce", "Predivna, seksi", samo su neki od komentara koje možemo pročitati ispod Lucijinih atraktivnih objava. U galeriji pogledajte zbog čega ova fatalna plavuša mami uzdahe pojavom...