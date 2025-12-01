Tko je Džejla Ramović? Povezivali je s Marijom Šerifović, a evo što je rekla o njihovom odnosu

Regionalne medije danas je obišla vijest o privođenju pjevačice Džejle Ramović (23) na nastupu u Sjevernoj Makedoniji. Naime, Džejla je privremeno zadržana u Sjevernoj Makedoniji tijekom akcijske kontrole u Kičevu, zajedno sa svojim bendom, nakon što je policija navodno utvrdila da su nastupali bez odgovarajuće radne dozvole.

Prema pisanju srpskih medije, protiv izvođača je podnesena kaznena prijava, a pjevačica se naknadno oglasila o svemu navodeći kako su ona i članovi njezinog benda pribavali svu potrenu dokumentaciju za izvođenje nastupa te kako ju je organizator uvjerio da je pribavio sve preostale dozvole za održavanje nastupa u skladu s ugovorom koji imamo.

Također, pjevačica se ispričala obožavateljima na neugodnosti te ujedno i najavila sljedeći koncert u Skopju već ovaj petak.

Tko je Džejla Ramović?

Javnost ju je prvi put upoznala kao djevojčicu neobičnog glasa, sigurnog stava i dojmljivih interpretacija u talent showovima koje je osvajala još u ranoj mladosti. Vrlo brzo postalo je jasno da se radi o iznimnom talentu koji će obilježiti novu generaciju regionalne glazbene scene.

Zvjezdani uspon kroz „Zvezde Granda“

Iako je već bila poznata u široj publici, pravi proboj dogodio se 2019. godine, kada je sa samo 17 godina pobijedila u najgledanijem glazbenom showu na Balkanu – Zvezde Granda.

Njezin glas, tehnička sigurnost i zrelost u interpretaciji oduševili su žiri i publiku, a iz tjedna u tjedan Džejla je pokazivala da je rođena za veliku pozornicu. U finalu je uvjerljivo odnijela pobjedu i tako postala jedna od najmlađih pobjednica showa.

Poseban odnos s Marijom Šerifović

Kroz natjecanje, Džejla je izgradila poseban odnos sa svojom mentoricom Marijom Šerifović (41), koja je od početka prepoznala njezion izniman potencijal. Marija ju je vodila kroz cijelu sezonu, birala joj pjesme, gradila joj samopouzdanje i bila joj najveća podrška.

Njihov odnos prerastao je u prijateljski i danas, godinama nakon pobjede, Šerifović ne skriva koliko cijeni i poštuje svoju bivšu kandidatkinju. Često su isticale da među njima vlada međusobno povjerenje i da ih povezuje upravo ljubav prema glazbi. Džejla je više puta istaknula da joj je Marija pomogla sazrijeti kao umjetnica, ali i kao osoba. Upravo zbog njihove velike povezanosti, u medijima su svojedobno kružile razne glasine o prirodi njihovog odnosa, a i Džejla i Marija iste su oštro demantirale.

Tako je Šerifović 2021. godine, kada su se pojavile glasine o njezinoj navodnoj vezi s 18 godina mlađom Džejlom, putem Instagrama jasno osudila iste.

"Nisam planirala komentirati sve ove članke koje su preplavili medije u 5-6 dana. Ali pošto vidim da su se sad počele uključivati i izmišljene izjave naših obitelji, morala sam reagirati", napisala je pjevačica tada te dodala:

"Nikada nije bila tajna da se nakon natjecanja između naših obitelji razvilo veliko prijateljstvo, koje neće biti završeno zbog bili čijih loših ili sumanutih ideja ili izjava. Tako da sve što ste čitali i što ćete čitati je jedna velika laž. Postoji nešto što me jako iznerviralo, nije fer da se mom ocu stavljaju riječi usta, čovjeku koji se trenutno nalazi u bolnici i čeka operaciju. Tako da za to sram vas bilo, pozdrav svima".

Život nakon pobjede: Hitovi, koncerti i studij

Nakon završetka showa, Džejla je nastavila nizati glazbene uspjehe – koncerti diljem regije, singlovi koji osvajaju trending liste, ali i ozbiljna predanost obrazovanju. Paralelno s glazbom, posvetila se studiju i često naglašava koliko joj je važno imati i akademski put.

