Tko je starija sestra Nataše Bekvalac: Plijeni pažnju u šestom desetljeću, a evo čime se bavi

Otkako se pojavila na glazbenoj sceni, Nataša Bekvalac (45) ne prestaje plijeniti pozornost – hitovima, izgledom, karizmom i turbulentnim životnim pričama. No, iako je Nataša poznato lice javnosti, o njezinoj najstarijoj sestri Dragani Bekvalac (53) zna se mnogo manje. Upravo zato svako njezino pojavljivanje ili objava izazove veliki interes.

Nataša ima dvije sestre: najmlađu Kristinu (40) i najstariju Draganu. Dok je Kristina često uz Natašu, Dragana vodi potpuno drugačiji život – daleko od reflektora i estradnih zbivanja.

Iako je već zakoračila u šesto desetljeće, mnogi kažu da izgledom može parirati i znatno mlađim ženama. Dragana je godinama uspješna poduzetnica, vlasnica dva velika salona ljepote – jednog u Novom Sadu, drugog u luksuznom beogradskom naselju. U sretnom je braku s Mihailom Šekularcem, s kojim ima dvije talentirane kćeri: Saru (umjetničko ime Zoi), koja gradi glazbenu karijeru, te Teodoru, koja se bavi pjevanjem i jahanjem.

Putovanje koje je privuklo pažnju: Dragana i suprug u Kini

Povod novog interesa za Draganu je njezino putovanje u Kinu, kamo je otputovala sa suprugom Mihailom. Osim što uživaju u egzotičnim predjelima i modernim metropolama, razlog putovanja je i poseban – Mihailov rođendan.

„Sretan trenutak! Zašto? Zato što je mom mužu rođendan u zemlji koju najviše voli. Sretan rođendan, čovječe moj!“ napisala je Dragana uz fotografiju s putovanja. U drugoj objavi, u romantičnom tonu, dodala je: „Sretan rođus, mužiću!“

Par je objavio i nekoliko adrenalinskih fotografija – među njima snimke iz staklene konstrukcije visoko iznad grada, što je mnoge pratitelje ostavilo bez daha (i s blagom dozom vrtoglavice).

32 godine ljubavi koje nisu uvijek bile bajka

Dragana često iskreno govori o braku, bez uljepšavanja: „Brak nije bajka. Više je kao serija... Ima sezona kada je drama, ima kada je komedija. Evo nas u 32. sezoni i dalje gledamo jedno drugog bez titlova. Što je tu je... Idemo dalje, pa dokle izdržimo! Borba... Ali znaj da biću tu.“

Obitelj koja drži zajedno

Inače, Nataša je više puta isticala koliko joj njezine sestre znače: „Moje sestre su moja najveća podrška i moć, moj najčvršći oslonac, moji partneri u dobru i zlu.“ Bez obzira na razlike, udaljenost i dinamiku života, sestre Bekvalac ostale su povezane i snažne – baš kako su odrastale.

