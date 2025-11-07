FREEMAIL
CIMERICE /

Može li savršenije od ovog prizora? Ova ljepotica dijeli sobu s našom misicom Laurom

Foto: Instagram

7.11.2025.
12:20
Hot.hr
Instagram
Godinama nije vladala ovakva euforija oko izbora za Miss Universe! Laura Gnjatović (23), aktualna Miss Universe Hrvatske, uspjela je probuditi interes javnosti i osvojiti, kako domaću, tako i stranu publiku. 

Ovih je dana otputovala na Tajland, gdje će 21. studenog predstavljati Lijepu Našu na 74. svjetskom izboru ljepote, a već sada mnogi vjeruju da bi mogla dogurati do samog vrha - pa čak i odnijeti pobjedu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Laurel (@lauragnjatovic)

Lijepa Dalmatinka sada je podijelila jedan novi detalj s najpopularnijeg izbora ljepote. Otkriveno je da sobu dijeli s Miss Gvajane, Chandini Baljor, s kojom se, sudeći po zajedničkim objavama, odlično slaže. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Chandini je objavila dvije njihove fotografije i napisala 'Cimi…'. ''Moja slatka mala cimi'', odgovorila joj je Laura.

Tko je Laura Gnjatović o kojoj bruji javnost? 

U posljednje vrijeme javnost je pokazala veliki interes za aktualnu Miss Universe Hrvatske. Rođena u Zadru, danas živi u Dubrovniku, gdje studira sestrinstvo na Sveučilištu u Dubrovniku. Osim što profesionalno igra odbojku za ŽOK Dubrovnik, Laura radi i u jednoj privatnoj poliklinici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Laurel (@lauragnjatovic)

Impresivnih 191 centimetar visine, ova svestrana mlada sportašica tečno govori engleski, talijanski i španjolski jezik. U slobodno vrijeme uživa u sviranju gitare, slikanju i boravku u prirodi sa svojim kućnim ljubimcima.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

Miss UniverseTajlandIzbor
