Kazališna redateljica Saša Broz (54) je nedavno podijelila fotografiju s roditeljima na društvenoj mreži i raznježila mnoge.

'Oni su sve'

Saša je dokazala koliko joj majka Mira i otac Mišo znače u životu, a pratitelji su joj poručili kako nitko ne može zamijeniti roditelje.

"Oni su sve", napisala je redateljica uz fotku na kojoj pozira s roditeljima u restoranu.

"Da, oni su sve, uvijek će te saslušati, uvijek će ti pomoći i biti tu za tebe", "Tako vas je lijepo vidjeti", "Uživaj s njima", komentirali su fanovi.

Obitelj joj je najvažnija

Saši su roditelji uvijek bili velika podrška.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

"U svakom slučaju najvažniji i najveći utjecaj na moje formiranje kao osobe imala je moja obitelj, moji roditelji. Kroz godine čovjek mora znati i sam sebe usmjeriti, ali obitelj je uvijek tu da ti čuva leđa. Danas mladi često svoje uzore nalaze u influencerima umjesto da sami sebi budu influenceri. Mladi, ali i ne samo oni, imaju potrebu više vjerovati nekom drugom, tko je plaćen da reklamira nešto, nego sebi, svom ukusu, potrebama i željama. Svoje društvene mreže koristim gotovo isključivo da predstavim svoj rad, najavim novi projekt ili termine nekih svojih predstava", ispričala je redateljica za Gloriu.

Morala se uvijek dokazivati

Saša je unuka Josipa Broza Tita kojeg je jako voljela. No, biti Titova unuka joj je nekada bilo naporno jer se uvijek morala dokazivati.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL Foto: Petar Glebov/PIXSELL

"Ja sam svog djeda obožavala jednako kao i on mene. Ipak, ponekad je bilo naporno to što sam se uvijek i u svemu morala više dokazivati jer sam, htjela ja to ili ne, bila konstantno u fokusu javnosti više nego drugi. S obzirom na to da sam i kroz svoju profesiju uvijek pod povećalom javnosti taj osjećaj da pogreška nije dozvoljena ponekad je bio opterećujući", dodala je.

Ponosna na kći

Redateljica je u braku s glumcem Rankom Zidarićem (58) dobila kći Saru. Na nju je izrazito ponosna, a često zajedno surađuju. Sara je uzela prezime Sašine bake Herte Haas.

"Sa svoje 53 godine, naučila sam živjeti s tim. Ponosna sam na svoje prezime i ponosno ga nosim. Kazalište je specifičan medij. U njemu prezime ništa ne znači, već pečat koji ostaviš svojim radom i koji nema veze s genetikom. Zbog toga se njime i bavim i zbog toga sam nakon baleta tu i ostala", ispričala je ranije za Večernji list.

