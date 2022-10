Manekenka Tina Katanić prije sedam godina doživjela je traumatično iskustvo kada su trojica muškaraca nad njom izvršila teško kazneno djelo.

Nakon gotovo desetljeća izbivanja iz javnosti, Katanić je za kamere HRT-a otkrila detalje tog mučnog događaja o kojem je brujila cijela regija.

'Nisam čak tražila nikakvu odštetu za sebe'

Tina je nedavno na Instagramu otvorila profil i ponovno se vratila na modne piste, a u najnovijem intervjuu za emisiju "Kod nas doma" ispričala je kako je živjela proteklih godina.

"Proputovala sam cijeli svijet, radila svoj posao kao menadžer i edukator u jednoj firmi. Bila sam u nekoj svojoj komfor zoni, imala sam druge prioritete, bila sam kao ribica u akvariju, pa sad imam osjećaj da su me vratili u more. Kažu da život počinje kad izađeš iz svoje komfor zone i mislim da sam upravo to napravila", rekla je.

Naime, osobe upletene u narušavanje njene intime dobile su zatvorske kazne.

"Ljudi su pisali skandal! Nije se to dogodilo. Desilo se teško kriminalno djelo. Znači, djelo za koje se ide u zatvor i koje ljudi ne smiju raditi drugim ljudima. To meni ništa apsolutno ne znači da je netko u zatvoru. Ali znači moralno i kao primjer da se neke stvari u Hrvatskoj reguliraju zakonski i da ne može baš svatko raditi što ga je volja. Sudstvo je donijelo presudu, zatvorska kazna.

I dobro, okej, život ide dalje. Nisam čak tražila nikakvu odštetu za sebe. Nisam išla, kako se kaže, inatiti. Meni je najbitnije sačuvati svoj mir", ispričala je pred kamerama i dodala da su joj pomogli obitelj i prijatelji.

Podsjetimo, kako je pisao Jutarnji list, bivši nogometaš nižerazrednog kluba Domagoj R. (29), koji je 2015. mobitelom snimao manekenku Tinu Katanić tijekom spolnog odnosa s dvojicom prijatelja te nakon toga istu proslijedio trećoj osobi, pravomoćno je osuđen na godinu i 11 mjeseci zatvora.

Sud je kao olakotne okolnosti Domagoju R. uzeo njegovu mladost u vrijeme počinjenja djela i činjenicu da je u međuvremenu postao otac, dok mu je otegotna okolnost osuđujuća presuda iz 2019. zbog prijevare u Njemačkoj, a zbog čega je osuđen na dvije godine i dva mjeseca uz izricanje sigurnosne mjere zabrane obavljanja javne dužnosti.

'Iz svega sam izišla podignute glave'

Nedavno je o ovom slučaju progovorila i za časopis Story.

"Želim podići svijest o tome da se ne odmahuje rukom i ne stigmatizira nešto što je proizišlo iz čistog povjerenja. Važno je da se čuje tko je žrtva i tko je tu napravio teško kazneno djelo. Sva sreća da se danas žene štiti svim mogućim konvencijama te kaznenim i mnogim drugim zakonima.

U tom razdoblju najgore mi je bilo zbog moje obitelji, čak ne zbog mene. Iz svega sam izišla podignute glave. Najvažnije mi je da je donesena pravomoćna presuda i da je osoba dobila zatvorsku kaznu. Meni zatvorska kazna ne znači gotovo ništa jer je počinjena nepovratna šteta nad mnom, ali služi kao poruka da se ne mogu i ne smiju činiti kaznena djela te uništavati tuđi životi nekažnjeno", rekla je Tina prošlog mjeseca.