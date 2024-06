Američki pjevač Justin Timberlake (43) nedavno je uhićen za vožnju u pijanom stanju te se u međuvremenu počela širiti snimka u kojoj se obraća Britney Spears (42) za prekomjerno alkoholiziranje. Pjevača je u ponedjeljak poslije večere s prijateljima zaustavila policija za prelazak preko znaka stop i vožnje u pogrešnoj traci. Ipak, pušten je iz pritvora bez jamčevine i odlazi na sud 26. srpnja.

Na TikToku se pojavila snimka Timberlakea iz 2007. godine na kojoj proziva osobu za prekomjerno konzumiranje alkohola, a mnogi smatraju da je riječ o njegovoj bivšoj curi Britney Spears.

"Prestani piti. Znaš tko si, tebi se obraćam. Prestani piti, postat ćeš neuredna. Mediji će loše pisati o tebi", rekao je Timberlake na dodjeli BRIT nagrada gledajući direktno u kameru. Pjevač je tada tvrdio da se nije obraćao nikome posebno, no mnogi misle suprotno.

"Oh, Justine", "Ovo je sramotno", "Znaš da će Britney nešto reći", "Sve se vraća, sve se plaća", pisali su pratitelji, istaknuvši činjenicu da je pjevač dijelio savjet koji je sam prekršio. Nekoliko dana nakon njegove izjave pjevačica je obrijala glavu, a godinu dana kasnije njezin otac je preuzeo odgovornost nad financijama i zdravstvenom skrbi Britney.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Britney i Justin upoznali su se još kao djeca, a prohodali su 1999. godine i postali najpopularniji mladi par u glazbenoj industriji. Prekinuli su tri godine kasnije, a Justin je u spotu za popularnu pjesmu 'Cry me a river' dao naslutiti da ga je pjevačica prevarila. U svojoj knjizi 'The Woman in Me' Britney je otkrila detalje veze, a u jednom od najmučnijih dijelova pisala je o pobačaju tijekom njihove veze. Britney je 13 godina bila pod očevim skrbništvom te u tom razdoblju nije smjela vidjeti sinove bez odobrenja.

