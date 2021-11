U videu koji je snimio slavni TikToker Khaby Lame društvo mu pravi zvijezda serije "La Casa De Papel", hrvatski glumac Luka Peroš. U videu na InstaStoriju u pozadini svira pjesma "Bella Ciao". Do Khabyja je osoba s maskom Salvadora Dalija, kakvu u seriji nose glavni likovi.

Nakon nekoliko sekundi otkrije se da se iza maske krije Peroš, zatim on i Khaby zapjevaju na taktove pjesme "Don't stop me now" grupe Queen.

Luka Peroš inače živi u Barceloni sa suprugom, Brazilkom Paulom s kojom ima sina Davida. S njima je i 15-godišnja kći Ava koju je dobio u vezi s pokojnom kiparicom Ivanom Popović.